تراجع سهم تويتر 20% بعد انخفاض عدد مستخدميها

المصدر: د ب أ

تراجع سهم شركة تويتر الأميركية للتواصل الاجتماعي بنسبة 20 بالمئة أمس الجمعة بعد أن سجلت الشركة تراجعا في عدد مستخدميها بعد يوم من تعرض شركة فيسبوك لأكبر خسارة في يوم واحد.

وأنهى سهم منصة التواصل الاجتماعي على 34.12 دولار بعدما انخفض بمقدار 8.82 دولار عن مستوى إغلاق أول أمس الخميس.

كما أغلق سهم فيسبوك أمس الجمعة على 174.89 دولار، بعد انخفاضه بنسبة 19 بالمئة أول أمس الخميس بعد إصدارها تحذيرا بتباطؤ نمو الإيرادات.

وأعاد تراجع سهم تويتر سعره إلى المستوى الذي كان عليه في يونيو، لكن تراجعه بنسبة 20 بالمئة كان الأكبر خلال أربع سنوات. وكان قد تم طرح الشركة للتداول في البورصة في نوفمبر 2013.

وقالت تويتر في بيان إن عدد مستخدميها الشهري انخفض بمقدار مليون ليصل إلى 335 مليون مستخدم في الربع الثاني من العام الجاري. وعلى الرغم من أن هذا الرقم يزيد بمقدار 9 ملايين عن مستوى الفترة نفسها من العام الماضي،

وتوقعت الشركة المزيد من الانخفاضات في وقت تواصل فيه إغلاق الحسابات المزيفة.

وإلى جانب جهودها في تطهير منصتها من الحسابات المزيفة، تمت الإشارة إلى قواعد خصوصية أكثر صرامة في أوروبا كسبب في تراجع عدد المستخدمين.

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