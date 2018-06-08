آخر الأخبار

أسعار النفط تقفز بحوالي دولارين

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:
طباعة Email

قفزت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت حوالي دولارين أمس الخميس بدعم من القلق من هبوط حاد في صادرات النفط من فنزويلا ومخاوف من أن أوبك قد تحجم عن زيادة الانتاج في اجتماعها هذا الشهر.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 1.96 دولار، أو 2.6 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 77.32 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.22 دولار، أو 1.88 بالمئة، إلى 65.95 دولار للبرميل.

وقيًد تزايد انتاج النفط في الولايات المتحدة مكاسب أسعار الخام الأميركي ليتسع الفارق بينه وبرنت إلى أكثر من 11 دولارا للبرميل.

وتلقت أسعار الخام دعما في التعاملات المبكرة بفعل المخاوف بشأن الصادرات من فنزويلا. وزادت الأسعار مكاسبها عندما قال وزير الطاقة الجزائري إن أوبك ستركز في اجتماعها القادم على تحقيق التوازن في السوق وليس تمديد قيود الانتاج.

كلمات دالة:
طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon