الدولار يرتفع لأعلى مستوى في 2018

ارتفع الدولار الأمريكي اليوم الجمعة إلى أعلى مستوياته هذا العام مقابل سلة من العملات على الرغم من بيانات الوظائف في الولايات المتحدة لشهر أبريل والتي جاءت دون التوقعات.

وأضاف الاقتصاد الأميركي وظائف أقل من التوقعات وعلى الرغم من أن معدل البطالة انخفض إلى أدنى مستوى في حوالي 17 عاما ونصف العام، إلا أن هذا كان بسبب أن بعض العاطلين خرجوا من قوة العمل.

وزاد متوسط الأجر في الساعة أربعة سنتات، أو ما يعادل 0.1 بالمئة، الشهر الماضي بعد زيادة بلغت 0.2 بالمئة في مارس، لتصل الزيادة السنوية في متوسط الأجر إلى 2.6 بالمئة.

تأتي البيانات بعد أن بدا أيضا أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يتبنى لهجة أقل تشدداً في ختام اجتماعه يوم الأربعاء.

وقفز مؤشر الدولار إلى 92.90، وهو أعلى مستوى له منذ 28 ديسمبر الماضي. كما ارتفعت العملة الأمريكية فوق سعر التعادل مع الفرنك السويسري، لتصعد إلى 1.0022 فرنك للدولار.

ويرتفع الدولار في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على أن المركزي الأميركي سيواصل زيادة أسعار الفائدة بينما ستتحرك بقية البنوك المركزية، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي، بوتيرة أبطأ قليلا.