الذهب يهوي لأدنى مستوى في 6 أسابيع مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في نحو 6 أسابيع اليوم الاثنين مع تعزز الشهية للأصول العالية المخاطر مثل الأسهم في ظل ارتفاع الدولار وانحسار التوترات بشبه الجزيرة الكورية.

وبحلول الساعة 1734 بتوقيت جرينتش نزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1318.14 دولار للأوقية، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 21 مارس عند 1310.11 دولار للأوقية.

وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم يونيو 4.20 دولار أو 0.3 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1319.20 دولار للأوقية.

وقال بارت ميليك رئيس استراتيجية السلع الأولية لدى تي.دي للأوراق المالية "تعرض الذهب لضغوط بيع مع ارتفاع الدولار الأميركي وانحسار المخاطر الجيوسياسية".

وجرى تداول الذهب قرب مستويات دعم مهمة. وقال نعيم أسلم كبير محللي الأسواق لدى ثينك ماركتس "نلحظ مستويي دعم مهمين - 1307 دولارات و1300 دولار" مضيفا أن "كسر هذين المستويين سيجلب المزيد من ضغوط البيع".

كان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن أعلنا يوم الجمعة أنهما سيتخذان خطوات لوضع نهاية رسمية للحرب الكورية، التي دارت رحاها في الفترة بين عامي 1950 و1953 ولم تنته إلا بهدنة، وسيعملان باتجاه "نزع السلاح النووي" في شبه الجزيرة الكورية.

وارتفع الدولار إلى قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر أمام اليورو بعد صدور بيانات ألمانية أضعف من المتوقع أثرت سلبا على العملة الأوروبية الموحدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة واحدا بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.33 دولار للأوقية بعد أن هبطت في وقت سابق إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 16.18 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 0.8 بالمئة إلى 903.40 دولار، بعدما هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوياته في أكثر من أربعة أشهر عند 898.10 دولار للأوقية.



وخسر البلاديوم 0.7 بالمئة ليصل إلى 967.20 دولار للأوقية.