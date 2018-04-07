نذر الحرب التجارية بين أميركا والصين تعصف بالأسهم

تصاعدت أمس وتيرة التهديدات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما ينذر بإشعال حرب تجارية عالمية شاملة حيث تهاوت مؤشرات الأسهم العالمية وسط قلق المستثمرين من اشتعال حرب تجارية وإجراءات انتقامية بين أكبر اقتصادين في العالم مما قد يضر بالنمو العالمي. وأعلنت الصين أمس أنها مستعدة لدفع «أي ثمن» في حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة بعد أن حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أنه يدرس فرض رسوم جمركية إضافية على سلع بقيمة 100 مليار دولار.

وأدت الحلقة الجديدة من تهديدات ترامب إلى صدمة في عالم الأعمال، وأحدثت حالة من الارتباك في أسواق المال العالمية فيما ارتفع الذهب مع إقبال المتعاملين على الملاذات الآمنة.

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