البحرين تعلن عن اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخها

أعلنت مملكة البحرين الشقيقة عن اكتشاف حقل للنفط هو الأكبر في تاريخها والأول منذ العام 1932.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي في المملكة قولها إنه تم اكتشاف مورد كبير من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين.. إضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق.

وقالت إن من شأن تطوير الحقل الجديد رفد قدرات المملكة التنافسية ومواصلة تنفيذ مشاريع ومبادرات التنمية وكذلك الوفاء بالتزاماتها مع الدول الشقيقة والأسواق المالية العالمية.

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أسمى آيات التبريكات إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بهذه المناسبة.. موجها الهيئة الوطنية للنفط والغاز لتحديد جدوى الكميات القابلة للاستخراج من الحقل الجديد ووضع الخطط لتطويره بالمدة الزمنية مع مراعاة الطبيعة الجيولوجية للموقع وتكلفة الاستخراج.. ليكون لهذا الحقل مساهمات قيمة ضمن الموارد الوطنية في مسيرة التنمية والتطوير.

وثمن سموه جهود كافة العاملين في قطاع النفط بوضع توجيهات جلالة الملك وخطط اللجنة موضع التنفيذ من خلال تحقيق هذه النتائج ومواصلة التطوير لصالح المملكة.

يشار إلى أنه تم تدشين أول بئر للنفط في المملكة خلال عهد المغفور له الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.