«إمباور» تنال وساماً ذهبياً من «مجرى» تقديراً لمبادراتها المجتمعية والتنموية



في إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الحافل بالتميز، حصدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، وسام الأثر المجتمعي- الفئة الذهبية، من الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى» والذي يعتبر أعلى تقدير اتحادي للممارسات المستدامة في الشركات الخاصة خلال فعاليات النسخة الأولى من «قمة الأثر المجتمعي 2025» في أبوظبي. وجاء هذا التكريم تقديراً لالتزام «إمباور» بمسؤوليتها المجتمعية وجهودها في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

واستقطبت القمة، والتي نظمها «مجرى» الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، تحت شعار «توحيد الخير المشترك للدار»، مشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين، والرؤساء التنفيذيين، وقادة المسؤولية المجتمعية والاستدامة، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والمؤسسات غير الربحية، والأكاديميين، وقادة الشباب وأصحاب الهمم، إلى جانب المستثمرين، ما يعكس مكانة الحدث كمنصة وطنية رائدة لتعزيز مفاهيم الأثر المستدام.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: نسعد بحصولنا على الوسام الذهبي للأثر المجتمعي - الفئة الذهبية في «قمة الأثر المجتمعي 2025»، نظراً للأهمية الكبيرة التي نوليها لمسؤوليتنا المجتمعية ودعم المبادرات التي تُحدث أثراً إيجابياً ومستداماً في المجتمع كواحدة من المؤسسات الرائدة في دولة الإمارات. ويعكس هذا التكريم التزامنا المستمر بتطوير برامج ومبادرات مبتكرة تُحدث أثراً مجتمعياً إيجابياً، انطلاقاً من دور «إمباور» كشريك فاعل في دعم أولويات الدولة في مجالات البيئة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

وأضاف: نؤكد التزامنا بالعمل في إطار رؤية القيادة الرشيدة بتمكين التنمية الاقتصادية، وتعزيز جهود الاستدامة، وحماية البيئة والنهوض بجودة الحياة لسكان الدولة. ونتطلع قدماً لمواصلة تطوير برامج مبتكرة تُسهم في خدمة المجتمع، وتؤكد دورنا كشريك مسؤول وفعّال في مسيرة التنمية المستدامة للدولة.

تعتبر «مجرى» الجهاز الاتحادي المعني بوضع الإطار التنظيمي للمسؤولية المجتمعية والأثر المستدام في دولة الإمارات، والذراع الداعمة للمشاريع المؤثرة التي تعزز التمكين الاقتصادي والحفاظ على البيئة والرخاء المجتمعي. كما تهدف إلى توحيد جهود الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمنظمات المجتمعية تحت مظلة المسؤولية المجتمعية بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات للتنمية المستدامة.

وتمثل جائزة «وسام الأثر المجتمعي» التي أطلقتها شركة «مجرى» عام 2023، أعلى تقدير في دولة الإمارات العربية المتحدة للتميز في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتُمنح هذه الجائزة المرموقة، بثلاث فئات - الفضية والذهبية والبلاتينية - للشركات التي تُظهر ممارسات نموذجية وتحقق تأثيراً ملموساً في مبادراتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.