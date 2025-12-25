صندوق النقد الدولي يختتم ورشة لصقل مهارات صناع المحتوى



نظم صندوق النقد الدولي (المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض، ودائرة التواصل) بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، ورشة عمل متخصصة، استهدفت الإعلاميين وصناع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي المتخصصين في قطاعات الاقتصاد والمال من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت عنوان «مهارات صناعة المحتوى الاقتصادي على وسائل التواصل الاجتماعي وتأثير الذكاء الاصطناعي في الإعلام».

واستضاف مقر المؤثرين، في دبي ورشة العمل التي شارك فيها مسؤولون من صندوق النقد الدولي وخبراء في صناعة المحتوى من أكاديمية الإعلام الجديد، وقدمها كل من: وفاء عمرو، كبير مسؤولي التواصل في صندوق النقد الدولي، والدكتور عبد العزيز ون، مدير المكتب الإقليمي للصندوق في الرياض، والدكتور سامي بن ناصر، مدير مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل بالشرق الأوسط في الكويت، وعلاء صالحة، مدير أكاديمية SRMG، ونور عماشة، مذيعة أولى للبرامج الاقتصادية في الشرق بلومبرغ، وأحمد بسيوني، خبير المحتوى الرقمي وتطوير المواهب في أكاديمية الإعلام الجديد.

ووفرت ورشة العمل للمشاركين فرصة لتبادل الآراء حول القضايا الاقتصادية والمالية ذات الصلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومناقشة أفضل الممارسات في صناعة المحتوى الاقتصادي على وسائل التواصل الاجتماعي بأسلوب مبسط وسهل الوصول. كما ناقش المشاركون أبرز القضايا الاقتصادية والمالية في المنطقة، وتبادلوا وجهات النظر حول أفضل أساليب تقديم محتوى اقتصادي واضح ومتاح للجمهور عبر المنصات الرقمية.

وشهدت الورشة جلسات عملية في السرد القصصي تركز على دعم صناع المحتوى في تقديم محتوى اقتصادي ومالي هادف قادر على الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.

وتناول المشاركون في ورشة العمل كيفية إسهام الذكاء الاصطناعي وصناع المحتوى المؤثرين في إعادة تشكيل المشهد الإعلامي في المنطقة، وأكدوا أهمية تبسيط المصطلحات الاقتصادية والمالية للجمهور، ولا سيما فئة الشباب، في ظل الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين الفئات العمرية الصغيرة.

جيل الشباب

وقال حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد: «تهدف ورشة العمل إلى تسهيل عمل الإعلاميين وصناع المحتوى في إنتاج محتوى اقتصادي ومالي موضوعي، بما يسهم في تعميق معرفة الجمهور، وخصوصاً جيل الشباب، بالقضايا الاقتصادية والمالية بوضوح وشفافية، حيث يمثل المستخدمون الشباب، ولا سيما جيل زد، قوة رئيسية في المنظومة الرقمية، إذ يشكلون ما يقارب 25% إلى 35% من إجمالي مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عالمياً. وأضاف، صعود مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الشباب، وخصوصاً جيل زد، يعيد تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن تصل القوة الشرائية لجيل زد إلى 12.6 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030، ما يجعله من أكثر الأجيال إنفاقاً في التاريخ ومحركاً رئيسياً للتجارة الرقمية ونمو العلامات التجارية. كما أن الإيرادات الإعلانية عبر المحتوى المبتكر والمبدعين الرقميين تتجاوز بسرعة وسائل الإعلام التقليدية، مع نمو متسارع في الإنفاق الإعلاني نتيجة تركيز الشركات على جذب اهتمام الشباب، هذا التحول يعيد توجيه ميزانيات التسويق، ويحفز الابتكار في المنتجات، ويشكل الطلب الاستهلاكي عالمياً».

السياسات المالية

وقال عبد العزيز ون، مدير المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض: «يتطلع الجمهور في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى قصص اقتصادية واضحة ودقيقة تتمحور حول الإنسان. ويتطلع المكتب الإقليمي في الرياض إلى تعزيز شراكته مع أكاديمية الإعلام الجديد وصناع المحتوى لنقل القصص الاقتصادية المعقدة إلى الجمهور بأسلوب مبسط وخال من المصطلحات التقنية».

وقالت وفاء عمرو، كبير مسؤولي الاتصالات في صندوق النقد الدولي: «تأتي هذه الورشة ضمن إطار تفاعل صندوق النقد الدولي مع وسائل الإعلام العالمية وصناع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سلطت الضوء على كيفية الاستفادة من أبحاث الصندوق، بما في ذلك الأبحاث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لإنتاج محتوى هادف يوضح كيف يمكن للسياسات السليمة تحسين النتائج الاقتصادية وتعزيز جودة حياة الناس».