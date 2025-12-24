«سيدات أعمال الشارقة» منظومة ريادية متكاملة في 2025



شهد عام 2025 تحولاً نوعياً في نشاط «مجلس سيدات أعمال الشارقة» من حيث حجم وتأثير المبادرات التي أطلقها ونظمها وشارك فيها، مما رسّخ مكانته كمنظومة ريادية متكاملة تدعم المرأة في جميع محطات رحلتها في عالم الأعمال؛ وتمكين الشركات النسائية من المساهمة في سلاسل الإمداد الدولية.

منظومة متكاملة

قالت مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة: «شهد العام 2025 انتقالاً نوعياً في ممارسات المجلس، بما يعزز دوره كمنظومة اقتصادية متكاملة تُحوِّل طموح رائدات الأعمال إلى قيمة مضافة قابلة للنمو. يأتي ذلك منسجماً مع مؤشرات دولية تؤكد قوة قاعدة التمكين في دولة الإمارات؛ إذ بلغت مشاركة النساء في القوى العاملة 54.1% في 2024 وفق بيانات البنك الدولي، كما حصلت الدولة على درجة كاملة في خمس محاور مفصلية ضمن تقرير البنك الدولي (المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024) منها ريادة الأعمال والرواتب، بما يبرهن أهمية الاستثمار في مبادرات التأهيل والتوسع التي ينتهجها المجلس لتسريع نمو الشركات النسائية وضمان استدامتها».

ريادة الأعمال

استهل «مجلس سيدات أعمال الشارقة» عام 2025 بجلسة حوارية بعنوان «صوتكم رؤيتنا» في «مساحة لمّة» بالجادة في الشارقة، والتي تركزت على مراجعة مبادرات وبرامج عام 2024 وبحث سبل تطويرها. وفي مدينة كلباء نظم المجلس جلسة «تسليط الضوء على ريادة الأعمال» ضمن سلسلة «حوار وإلهام»، التي جمعت عضوات المجلس مع خبراء ومدربين في ريادة الأعمال، وقدمت لهن منصة عملية لمناقشة التحديات وأساليب تحويلها إلى فرص نمو. وخلال مشاركته في «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2025»، قدم المجلس الرعاية لمنطقة «صنع في الشارقة»، إلى جانب تنظيم جلسة نقاشية بحثت ريادة الأعمال والابتكار وتعزيز فرص النمو. كما أطلق مبادرة «نمو» كمنصة نوعية لتمكين رائدات الأعمال من خلال توفير مساحات عرض وبيع حصرية لعلامات نسائية، وتعزيز حضورها في الأسواق،. وفي إطار المبادرة، قدم المجلس الرعاية لمنصات 6 شركات ناشئة إلى جانب علامتين تجاريتين في قطاعي التجزئة والأغذية والمشروبات.

معسكر

وواصل المجلس جهوده في بناء القدرات من خلال إطلاق «معسكر جاهزية الأعمال» في مايو، حيث شاركت مجموعة من رائدات الأعمال في برنامج مكثف على مدار خمسة أيام ركّز على الأطر القانونية للشركات وصياغة العقود وحقوق الملكية الفكرية، إلى جانب التسويق وبناء العلامة التجارية وإعداد الميزانيات وإدارة التدفقات النقدية وآليات التواصل مع المستثمرين.

وفي مجال التكنولوجيا والابتكار، فتح المجلس باب الترشح أمام الشركات النسائية الناشئة للمشاركة في معرض «إكسباند نورث ستار 2025» في دبي، مقدماً رعاية كاملة لثماني شركات نسائية للحصول على أجنحة عرض في المعرض. كما أتاح للشركات المشاركة فرصة خوض غمار تحدي «سوبرنوفا»، أكبر مسابقة عالمية لعروض الشركات الناشئة، بجوائز تصل إلى 214 ألف دولار.

الصين

ولم يتوقف «مجلس سيدات أعمال الشارقة» عند حدود المعارض والمنصات، بل انتقل إلى مستوى عملي من التمكين عبر فتح أبواب سلاسل الإمداد العالمية أمام رائدات الأعمال من خلال بعثة الشارقة التجارية إلى الصين، التي نظمها بالتعاون مع مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (روّاد)، والتي استمرت ستة أيام اطلع وفد مكوّن من 16 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة، من أصل 300 شركة مترشحة، على واحدة من أهم منظومات التصنيع في العالم.وعلى مستوى الفكر والسياسات، لعب المجلس دوراً بارزاً في إثراء النقاش الوطني حول مستقبل الأعمال والاقتصاد، حيث نظم ملتقى حوارياً بعنوان «المسؤولية المجتمعية وريادة الأعمال الاجتماعية: مسارات للرؤى والفرص».

الاقتصاد الدائري

وأسهم «مجلس سيدات أعمال الشارقة» في إعداد خريطة طريق للاقتصاد الدائري في الإمارات من خلال تنظيم الدورة الثالثة من «منتدى مجالس سيدات الأعمال» 2025 تحت شعار «تمكين التواصل، تعزيز التأثير، وبناء المستقبل»، وناقش مستقبل الاقتصاد الدائري في الدولة، وسبل رفع مرونة المجتمعات، وأهمية نماذج الأعمال المتمحورة حول الإنسان.

وشارك المجلس خلال عام 2025 في صياغة خطاب اقتصادي جديد يضع الابتكار والاستدامة والمشاركة النسائية ضمن أولوياته، مرسخاً مكانته كبوابة رئيسية لرائدات الأعمال نحو اقتصاد المستقبل، ومنصة لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع وقصص نجاح تنطلق من الشارقة ودولة الإمارات إلى العالم.