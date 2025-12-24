جمارك دبـي تنشر الوعي بالملكية الفكرية



نظمت جمارك دبـي، سلسلة ورش توعوية مميزة ضمن مبادرة «مجالس الحي»، استهدفت شرائح مجتمعية مختلفة فـي منطقتي أم سقيم والراشدية، وتحرص جمارك دبـي على تعزيز ثقافة حماية الملكية الفكرية والابتكار، انطلاقاً من دورها الوطني فـي حماية الاقتصاد ودعم البيئة الإبداعية فـي الدولة. وتأتي مبادرة «مجالس الحي» لتؤكد التزام الدائرة بالوجود الميداني والتواصل المباشر مع أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم، حيث تحرص إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية على تنظيم هذه المبادرة بالتعاون مع إدارة الاتصال المؤسسي لنقل المعرفة والحد من تداول المنتجات المقلدة في المجتمع.

بيئة مجتمعية

وأكد منصور المالك، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في جمارك دبي، أن الدائرة تمضي بثبات نحو ترسيخ بيئة مجتمعية واعية بحقوق الملكية الفكرية، قائلاً: «نعمل في جمارك دبي على بناء وعي شامل ومستدام لدى مختلف فئات المجتمع، لأن حماية الملكية الفكرية ليست مسؤولية الجهات الرقابية فحسب، بل هي ثقافة يجب أن يتبناها كل فرد، ومن خلال برامجنا التوعوية ومبادراتنا الميدانية، نحرص على تمكين الجمهور من التعرف إلى مخاطر المنتجات المقلدة وآثارها على الاقتصاد والصحة والسلامة». وأضاف: «تواصل فرقنا الجمركية تعزيز جاهزيتها لإحباط محاولات تهريب البضائع المقلدة والمغشوشة عبر المنافذ الجمركية في دبي، باستخدام أحدث التقنيات وأنظمة الاستهداف الذكي، بما يضمن حماية الأسواق المحلية وصون حقوق المبتكرين والمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، إن جهودنا المتكاملة في التوعية والرقابة تمثل امتداداً لدور جمارك دبي في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ بيئة تنافسية تقوم على الإبداع والابتكار».

رؤية الدائرة

وقال يوسف عزير مبارك، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية فـي جمارك دبـي، تأتي المبادرة ضمن رؤية الدائرة في توسيع نطاق الوعي المجتمعي بحقوق الملكية الفكرية، قائلاً: «نحن في جمارك دبي ننظر إلى نشر ثقافة الملكية الفكرية بوصفه استثماراً في حاضر المجتمع ومستقبله، ومن خلال هذه الورش، نحرص على الوصول إلى مختلف الفئات بأساليب تفاعلية تعزز قدرتهم على التمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة، وتدعم مساهمتهم في حماية الاقتصاد الوطني ودعم المبتكرين والمبدعين». وأضاف: «إن إشراك كبار المواطنين وموظفي المؤسسات الحكومية يعكس جهودنا المتواصلة بتطوير شراكات مجتمعية فعالة، وإيصال رسالة التوعية إلى كل فئات المجتمع وتعكس هذه الفعاليات توجه جمارك دبي إلى ابتكار أدوات جديدة لضمان وصول الرسائل التثقيفية بطرق تفاعلية وممتعة».

تغيير سلوكي

وقالت نوف بالعبد، ضابط أول مسؤولية مجتمعية، إن مشاركة جمارك دبـي فـي مبادرة مجالس الحي تأتي انسجاماً مع توجهات الدولة في عام المجتمع، الذي يهدف إلى تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ مفاهيم الوعي والمسؤولية المشتركة. وأوضحت أن الدائرة تحرص على توجيه برامجها المجتمعية نحو إحداث تغيير سلوكي مستدام يرسّخ ثقافة احترام الملكية الفكرية، مع توسيع نطاق التأثير المجتمعي وضمان وصول الرسائل التوعوية إلى جميع فئات المجتمع.

تعزيز المعرفة

وأشرفت فاطمة البلوشي، ضابط توعية وتثقيف فـي جمارك دبـي، على إعداد ومتابعة البرنامج التوعوي بالتعاون مع زينب حبيب ضابط أول توعية وتثقيف فـي جمارك دبي، حيث عقدت الورشة الأولى في مجلس أم سقيم، واستهدفت تعزيز المعرفة لدى موظفي هيئة تنمية المجتمع، و ركزت الورشة على أساسيات حماية حقوق الملكية الفكرية، تخللتها أسئلة تعليمية وترفيهية هدفت إلى تبسيط المفاهيم القانونية بطريقة مبتكرة أسهمت في تعزيز فهم الحضور لأهمية حماية الابتكار ودعم بيئة إبداعية آمنة، وفي مجلس الراشدية، قدمت فاطمة البلوشي ورشة تعريفية موجهة لعدد من كبار المواطنين، اشتملت على شرح لمفاهيم الملكية الفكرية وأثرها الإيجابي في المجتمع، إلى جانب فقرات تفاعلية مصممة خصيصاً لهذه الفئة بهدف نقل المعرفة بأسلوب قريب من واقعهم وخبراتهم الحياتية المتراكمة، ولاقت الورشة تفاعلاً لافتاً وتقديراً كبيراً من المشاركين.