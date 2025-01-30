صندوق محمد بن راشد للابتكار يستقبل الدفعة التاسعة ببرنامج مسرع الابتكار

أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية بهدف دعم الابتكار على مستوى دولة الإمارات، عن انضمام مجموعة من المبتكرين ورواد الأعمال إلى الدفعة التاسعة من برنامج مسرع الابتكار التابع للصندوق. وصُمم برنامج مسرّع الابتكار، والذي أُطلق في العام 2018، بهدف تحفيز الابتكار في دولة الإمارات، بالتماشي مع القطاعات الرئيسية التي تم تحديدها في الاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات.

وقالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار:«يسرنا أن يواصل برنامج مسرع الابتكار جذب اهتمام المبتكرين المتميزين، والذين أبدى كل منهم إمكانيات واعدة لإحداث تأثير إيجابي سواء ضمن القطاعات التي يعملون بها أو على الاقتصاد بشكل عام.

ويؤكد الاهتمام العالمي المتزايد بالبرنامج دوره المهم في تحفيز الابتكار وتمكين المبتكرين من ذوي الرؤى المستقبلية من التطور والازدهار، الأمر الذي يعكس التزامنا بالارتقاء بثقافة الابتكار في الإمارات والإسهام في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق طموحات الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الدولة».

وضمّت المجموعة المختارة 19 من المبتكرين من 9 دول مختلفة.

وتشمل القائمة «بيرد كولابوريتف»، وهي منتجات عالية الجودة ومستدامة مصممة للاستخدام لمرة واحدة، و«ذا ويست لاب» الحلول الشاملة لإدارة مستدامة لبقايا الطعام، و«سيراميك ماتيريالز»، وهي حلول رائدة في إعادة تدوير السيراميك، و«ميتجارد» الحلول مبتكرة للوقاية من تآكل الهياكل المعدنية، و«ريباوند» لتعزيز إعادة استخدام المواد ضمن نظام دائري، و«إن إكس دبليو» وهي مبادرات مبتكرة في قطاع التغذية، و«إيه سي 3 دي» التقنية الحاصلة على براءة اختراع في مجال أتمتة البناء بالطباعة ثلاثية الأبعاد.

كما تضم القائمة «أورا» وهي حلول ائتمان مبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، و«سمارت آي» الحلول المبتكرة لإدارة الطاقة والمياه بكفاءة، و«مارزس» وهي عبارة عن حلول روبوتات شاملة، و«داربكو» وهي حلول روبوتات لتنظيف الألواح الشمسية، و«مانتاس» منصة التأمين المخصصة للحماية من المخاطر المتعلقة بتوقف الخدمات السحابية

وهناك «سمارت بريكس» منصة عقارات تعمل بالذكاء الاصطناعي، و«بروكيور هاب» المنصة المبتكرة لشراء مواد البناء، و«سورجا» منصة لشراء المستلزمات الطبية، إلى جانب «نوروبلاست» وهي حلول محمولة لإعادة التأهيل تستخدم ألعاب الفيديو لعلاج الاضطرابات التنكسية العصبية.