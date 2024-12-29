إيلون ماسك يتوعد بشن حرب دفاعا عن برنامج التأشيرات إتش-1بي

توعد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس بشن "حرب" دفاعا عن برنامج التأشيرات (إتش-1بي) الذي يسمح للشركات بتوظيف عمال أجانب في مجال التكنولوجيا، وسط نزاع بين مؤيدي الرئيس المنتخب دونالد ترامب القدامى وداعميه الجدد من العاملين في صناعة التكنولوجيا.

وقال ماسك في منشور على منصة إكس مساء أمس الجمعة "السبب وراء وجودي في أمريكا مع الكثير من الأشخاص المهمين الذين أسسوا سبيس إكس وتسلا ومئات الشركات الأخرى التي جعلت أمريكا قوية هو برنامج إتش-1بي".

وأضاف "سأشن حربا لا يمكن لأحد أن يتصورها دفاعا عن هذه القضية".

وحصل ماسك، وهو مواطن أمريكي ولد في جنوب أفريقيا، على تأشيرة إتش-1بي، كما تلقت شركته تسلا للسيارات الكهربائية 724 تأشيرة هذا العام. وعادة ما تكون تأشيرات إتش-1بي سارية لمدة ثلاث سنوات، لكن حامليها يمكنهم تمديدها أو التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة.

وجاء منشور ماسك موجها إلى أنصار ترامب وأصحاب المواقف المتشددة تجاه قضايا الهجرة، الذين يضغطون بشكل متزايد من أجل إلغاء برنامج التأشيرات إتش-1بي.

ويلتزم ترامب الصمت حتى الآن حيال هذه القضية.

ولم يرد فريق ترامب الانتقالي على طلب للتعليق على منشور ماسك.