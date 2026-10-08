مركز الابتكار في معهد الإمارات المالي يطلق "مختبر بلومبرغ المالي"

أعلن مركز الابتكار - معهد الإمارات المالي وبلومبرغ اليوم عن إطلاق "مختبر بلومبرغ المالي"، في خطوة تهدف إلى دمج أبرز أدوات البيانات والتحليلات المالية المعتمدة في الأسواق العالمية ضمن البرامج التدريبية والتأهيلية التي يقدمها المعهد.

ويضطلع المركز، التابع لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بدور محوري في بناء وتطوير القدرات التخصصية عبر قطاع الخدمات المالية في الدولة.

ويدعم "مختبر بلومبرغ المالي" الجديد هذه المهمة الاستراتيجية لتمكين الجيل المقبل من المهنيين والمتخصصين الماليين في دولة الإمارات، من خلال إتاحة الفرصة للتدريب العملي المباشر على تقنيات وأدوات بلومبرغ المعتمدة لدى كبرى المؤسسات المصرفية والمالية حول العالم.

يضم المختبر الجديد 12 جهاز بلومبرغ تيرمنال، لينضم بذلك مركز الابتكار - معهد الإمارات المالي إلى شبكة عالمية تضم أكثر من 1200 مؤسسة أكاديمية في 65 دولة تعتمد هذه التقنية الرائدة ضمن مناهجها التدريبية.

وتوفر منصة "بلومبرغ تيرمنال" بيانات لحظية وتاريخية، وتحليلات متقدمة، وأخباراً مؤثرة في حركة الأسواق، وأدوات للتداول الإلكتروني؛ بما يتيح للمشاركين تحليل الأسواق المالية لاتخاذ قرارات استثمارية مبنية على معطيات دقيقة باستخدام الأدوات نفسها التي تعتمد عليها المؤسسات المالية العالمية، والشركات، وصناع السياسات النقدية والمالية.

وسيعمل المشاركون على تعميق معرفتهم بأسواق المال، وتطوير قدراتهم البحثية، واكتساب مهارات تشغيلية تطبيقية يمكن استخدامها مباشرة في مهام عملهم اليومية عبر القطاعين المصرفي والمالي.

ويسهم هذا التدريب الميداني في بناء كوادر مالية تتمتع بالمهارات التقنية والرؤية التحليلية للأسواق، بما يلبي متطلبات نمو القطاع المالي في دولة الإمارات.

كما سيتسنّى للمشاركين الوصول إلى دورات شهادات تعليمية إلكترونية تفاعلية وذاتية التوجيه، تشمل دورة "أساسيات المالية من بلومبرغ" ودورة "مفاهيم بلومبرغ للأسواق"، والتي تغطي مجالات أدوات الدين والدخل الثابت، والأسواق المالية للعملات الأجنبية، وأسواق الأسهم، والمؤشرات الاقتصادية الكلية.

وقال مروان المهيري، الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات المالي : تعاوننا مع بلومبرغ لتوفير تجارب تعليمية عملية للمشاركين، تتماشى مع متطلبات الأسواق المالية، ومن خلال الاستخدام المباشر لبيانات الأسواق وأدوات التحليل المتقدمة التي توفرها بلومبرغ، سيتمكن المشاركون من تعميق فهمهم للأسواق المالية العالمية، وتطوير المهارات والكفاءات اللازمة للإسهام في دعم النمو المستدام للقطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز قدرته التنافسية.

من جانبها، قالت ميشيل بينيت، رئيس أعمال "بلومبرغ تيرمنال" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن دولة الإمارات تعد واحدة من أكثر المراكز المالية ديناميكية ومرونة ضمن الأسواق التي نعمل بها، ويُعتبر تطوير الكوادر المؤهلة عنصراً حاسماً لاستدامة هذا النمو، ويسعدنا من خلال التعاون مع معهد الإمارات المالي دعم المهنيين والمتخصصين الذين سيشكلون صياغة مستقبل القطاع المالي في الدولة.