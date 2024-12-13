فهد الحساوي أفضل رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط بقمة «تليكوم ريفيو»

حصدت شركة «دو» 6 جوائز مرموقة خلال قمة «تليكوم ريفيو 2024»، لقادة قطاع الاتصالات.

وكرمت القمة فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، بجائزة أفضل رئيس تنفيذي لشركات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط تقديراً لقيادته الاستثنائية ورؤيته الاستراتيجية، وإشادة بالإنجازات المتنوعة التي حققتها «دو» على مدار العام 2024، والتي عززت تطور قطاع الاتصالات في دولة الإمارات، ورسخت ازدهاره.

وتم تكريم قيادات شركة «دو» وابتكاراتها عبر عدد من الفئات المتنوعة للجوائز، إذ حصل كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دو»، على جائزة تكريم القيادة، بينما فازت «دو» بجائزة أفضل مُنتج مبتكر عن خدمة «Enterprise Plus»، وهو حل متكامل يهدف إلى تمكين الشركات من خلال رفع مستوى أداء العمليات التشغيلية وزيادة الكفاءة ودعم النمو والتوسع.

كما حصلت «دو» أيضاً على جائزة أفضل مُشغل لشبكة الجيل الخامس المتقدمة في الشرق الأوسط، تأكيداً على التزامها بتعزيز وتطوير البنية التحتية لشبكتها.

وتسلم الجائزة سالم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «دو»، إضافة إلى ذلك، تم تكريم «دو» بجائزة أفضل مُزود ومُشغل للخدمات السحابية في آسيا، تقديراً لحلولها المبتكرة التي تقود التحول الرقمي، وتسلم هذه الجائزة جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحوسبة السحابية في «دو».

كما حصلت «دو» على جائزة أفضل مبادرة للمسؤولية المجتمعية في الشرق الأوسط، حيث تسلم الجائزة عادل الريس، مدير إدارة تنفيذي - الاتصال المؤسسي، في «دو».

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»: «حصد جوائز التميز من (تليكوم ريفيو) وتكريم قيادات (دو) ومبادراتها وإنجازاتها يعكس التزامنا بتقديم خدمات وحلول متميزة وفائقة الجودة لعملائنا، ومواصلة العمل على دفع عجلة الابتكار وتمكين عملائنا من الأفراد والشركات والجهات الحكومية من مواكبة متطلبات التحول الرقمي، كما يُشرفني الحصول على جائزة أفضل رئيس تنفيذي بشركات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط، والتي أهديها لفريق العمل المجتهد في جميع إدارات الشركة، حيث تعكس هذه الجوائز مدى التزامنا ليس فقط بدفع عجلة التقدم التكنولوجي، بل أيضاً بالمساهمة الإيجابية في خدمة مجتمعاتنا وجهودنا لحماية البيئة، وترسيخ الازدهار الذي تعيشه دولة الإمارات العربية المتحدة».