معهد إدارة المشاريع يكرم 50 من القادة الشباب المتميزين

كرم معهد إدارة المشاريع (PMI) مؤخراً 50 من القادة الشباب المتميزين، الذين يقومون بإحداث تغيير وتحول نوعي في العالم من خلال الاستفادة من مهاراتهم في إدارة المشاريع لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم.

وكان من بين القادة الصاعدين، الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاماً، والذين وصلوا إلى قائمة Future 50 لعام 2024، اثنان من المتخصصين البارزين في إدارة المشاريع من موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، ما يؤكد مجدداً مكانة دبي الرائدة في تمكين المشاريع المؤثرة من أجل الصالح العام للجميع.

ومن بين أبرز المكرمين في قائمة Future 50 لعام 2024 عبدالله الهيدان، مدير أول التخطيط وإدارة المشاريع للمجموعة في موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، والذي تم تكريمه تقديراً لعمله في ابتكار البنية التحتية عبر مختلف القطاعات في هذا المجال.

وتم تكريم عبدالرحمن أهلي، مدير إدارة المشاريع للمجموعة في موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، لقيادته مشاريع البنية التحتية العالمية الراقية والتركيز على الاستدامة.