إطلاق «روّاد الشارقة الصغار» لتمكين الأجيال في مراحلها المبكرة



أطلق مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026 مبادرة «روّاد الشارقة الصغار»، وهي منطقة جديدة مصممة خصيصاً لتنمية المهارات الريادية لدى الأطفال من الفئة العمرية 7 إلى 12 عاماً، جاء إطلاقها انسجاماً مع رؤية المهرجان الهادفة إلى تمكين الأجيال الناشئة الطموحين في مختلف مراحل رحلتهم الريادية؛ بدءاً من توليد الأفكار الإبداعية وصولاً إلى قيادة الابتكار.

وتقدّم منطقة «رواد الشارقة الصغار» تجربة تعليمية عملية ومناسبة لأعمار المشاركين، تتيح لهم استكشاف مفاهيم ريادة الأعمال من خلال التعلّم التطبيقي، وتطوير الأفكار، والتدريب على العرض التقديمي في بيئة تفاعلية داعمة وممتعة.



وقالت سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): «إن ريادة الأعمال هي فضول يُزرع مبكراً ويتشكّل بالتجربة، وينمو عبر الاكتشاف وتنمية الثقة بالذات والقدرات.

ومن خلال منطقة رواد الشارقة الصغار، نوفّر للأطفال مساحة تتيح لهم التعبير عن أفكارهم، والتفاعل مع مفاهيم الابتكار والمبادرة بطريقة تُحفّز خيالهم، بما يفتح أمامهم آفاق التفكير الإبداعي.

ويأتي ذلك في إطار رؤية تؤمن بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من بناء العقول، وتنمية الإبداع، وترسيخ قيم المبادرة في سن مبكرة، وصولاً إلى إعداد جيل قادر على تحويل الأفكار إلى أثر مستدام».

وبعد تسجيل الأطفال في المنطقة من خلال نموذج التقديم الإلكتروني، ستقوم لجنة التحكيم باختيار أفضل 10 مشاركين للانضمام إلى ورشة تدريبية ضمن مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026، استعداداً لتقديم أفكارهم خلال مسابقة العروض النهائية للمبادرة.

وسيُمنح كل مشارك خمس دقائق لعرض فكرته على المسرح، تليها خمس دقائق للإجابة عن أسئلة لجنة التحكيم. وسيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة بقيمة 10.000 درهم.