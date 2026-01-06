هيئة مطار الشارقة تكرّم 6 فائزين ضمن برنامج «لأننا نهتم» لتعزيز تجربة المتعاملين



كرّمت هيئة مطار الشارقة الدولي ستة فائزين ضمن برنامج «لأننا نهتم»، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التفاعل مع المتعاملين والارتقاء بجودة الخدمات وتحسين تجربة السفر في المطار.

ويعد برنامج «لأننا نهتم»، الذي أُطلق عام 2009، إحدى المبادرات المحورية لهيئة مطار الشارقة الدولي في إشراك المتعاملين برصد آرائهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدّمة، ودعم مسارات التطوير المستدام بما يواكب تطلعات المسافرين ويعزز معايير الجودة العالمية. ويؤكد استمرار البرنامج على مدى 16 عاماً مكانته منصة فاعلة تسهم في تحسين الخدمات وتشجع أفراد المجتمع على المشاركة بطرح الأفكار والمقترحات البناءة.

وجرى التكريم بحضور عدد من مسؤولي الهيئة، حيث قام الدكتور أحمد الحمودي، مدير إدارة خدمة المتعاملين في هيئة مطار الشارقة الدولي، بتكريم الفائزين الذين قدّموا مقترحات تطويرية عملية أسهمت في تحسين تجربة المسافرين وتلبية احتياجاتهم، كما حصل الفائزون على تذاكر سفر مجانية مقدمة من شركة «العربية للطيران»، الراعي الرئيس للبرنامج.

وقال الدكتور أحمد الحمودي إن برنامج «لأننا نهتم» يعكس التزام مطار الشارقة بالاستماع إلى آراء المتعاملين والمسافرين والاستفادة من ملاحظاتهم في تطوير الخدمات، مشيراً إلى أنه منذ بداية العام الجاري تم تكريم 17 متعاملاً عن مقترحات تنوّعت بين تحسين الخدمات والمرافق داخل مبنى المسافرين. وأضاف أن التكريم الحالي شمل ستة متعاملين قدّموا أفكاراً أسهمت بشكل مباشر في الارتقاء بمستوى الخدمات.

وأوضح أن البرنامج بات منصة رئيسية للتواصل البنّاء مع المتعاملين، والاستفادة من مقترحاتهم للوصول إلى مستويات متقدمة من رضا المسافرين، وتحسين تجربتهم في مختلف مراحل رحلة السفر.

ويعتمد مطار الشارقة الدولي آلية متكاملة لرصد آراء المتعاملين، تشمل استبيانات قياس الرضا المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للمطار، إلى جانب المقابلات المباشرة التي يجريها فريق تجربة المتعامل مع المسافرين أثناء وجودهم في المطار، بما يتيح فهماً أدق لانطباعاتهم ويسهم في دعم جودة الخدمات وتعزيز تجربة السفر بشكل مستدام.