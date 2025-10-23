مبادرة لـ«الاقتصاد» و«تمكين المجتمع» لتدريب 1000 رائد أعمال من الأسر الإماراتية

في إطار حملة «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة ووزارة تمكين المجتمع عن إطلاق مبادرة لتدريب وتأهيل 1000 من رواد الأعمال من الأسر الإماراتية في الدولة في مجال ريادة الأعمال وتأسيس وتشغيل المشاريع، حيث تتضمن المبادرة برنامجاً تطويرياً يُنفّذ بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد وبشراكة استراتيجية مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى».

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في دبي، أمس، بحضور عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة؛ وعائشة أحمد يوسف، وكيل وزارة تمكين المجتمع؛ وسارة شو، المدير التنفيذي مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، والدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «تولي الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، اهتماماً خاصاً بتنمية مشاريع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الإنتاجية والإبداعية باعتبارهم ركيزة أساسية لتعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني.

وتعد مبادرة «رواد الأعمال من الأسر الإماراتية» جزءاً من الجهود الوطنية الداعمة لتحقيق مستهدفات حملة «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم».

وتهدف المبادرة إلى تأهيل 1000 من رواد الأعمال من الأسر الإماراتية، في الدولة ورفع قدراتها ومهاراتها العملية في مجالات ريادة الأعمال والإنتاج المحلي، من خلال توفير التدريب والتأهيل المهني وتمكينها من تطوير منتجاتها بما يتوافق مع معايير الجودة والتنافسية في السوق.

كما يسعى البرنامج إلى تحفيز رواد الأعمال من الأسر الإماراتية على تأسيس أنشطة اقتصادية جديدة تساهم في تعزيز استدامة دخلها وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث سيتم تدريب نحو 200 أسرة سنوياً وعلى مدى 5 سنوات وتقديم الدعم الفني والإرشاد التجاري والتسويقي لهم، لضمان استمرارية مشاريعهم ونموها على المدى الطويل.

وقال عبدالله آل صالح: «تحرص وزارة الاقتصاد والسياحة على المساهمة في تنمية قطاع رواد الأعمال من الأسر الإماراتية في الدولة انطلاقاً من رؤيتها بأهمية هذا القطاع الحيوي في بناء مجتمع منتج ومبدع يسهم في دعم الاستدامة المجتمعية في الدولة.

وفي هذا الإطار سنعمل بالتعاون مع شركائنا من خلال المبادرة الجديدة لرواد الأعمال من الأسر الإماراتية على توفير التدريب اللازم لها وتمكينها من دخول الأسواق بكفاءة وخبرات قوية، بما يسهم في زيادة أعدادها، ويدعم ترسيخ قيم الاعتماد على الذات وتعزيز الإنتاج المحلي المستدام».

وقالت عائشة يوسف، وكيل وزارة تمكين المجتمع: «إن دعم رواد الأعمال من الأسر الإماراتية، وتشجيعهم على تأسيس وإطلاق مشاريعهم الخاصة، يأتي في مقدمة أولويات الوزارة لتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم، ليكونوا أصحاب مشاريع رائدة برؤى مستقبلية مواكبة للتطور والابتكار، بالإضافة إلى تمكينهم من الاستقلال الاقتصادي عبر إيجاد مصادر دخل متنوعة لهم».

مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي انعكاساً لاستراتيجية الوزارة «من الرعاية إلى التمكين»، وسعياً نحو تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 تحت شعار «نحو مجتمع أكثر تماسكاً».

وشهد عدد رواد الأعمال من الأسر الإماراتية في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال 2024، ليصل إلى 3307 من رواد الأعمال من الأسر الإماراتية، مسجلاً زيادة سنوية بلغت 4.5%، أي ما يعادل انضمام 141 رائد أعمال من الأسر الإماراتية مقارنة بعام 2023، الذي بلغ فيه العدد 3166 أسرة.