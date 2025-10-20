«رواد الشارقة» تعتمد تمويل 3 مشاريع بقيمة 1.8 مليون درهم

أعلنت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» الملحقة بدائرة التنمية الاقتصادية صدور موافقات تمويلية جديدة لـ 3 مشاريع في الإمارة بإجمالي 1.8 مليون درهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة تمويل المشاريع التابعة للمؤسسة، برئاسة حمد المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة في المقر الرئيسي للدائرة، بمشاركة أعضاء اللجنة سعيد السويدي، وفيصل المدفع، والدكتور مدثر عبدالله، ونورا الزرعوني، إضافة إلى فاطمة آل علي، مدير المؤسسة بالتكليف ورئيس اللجنة الفنية لتمويل المشاريع، وعضوي اللجنة راشد سواقد، مستشار تنمية المشاريع، وحمدة الحمادي، نائب رئيس قسم دراسة وتحليل المشاريع بالمؤسسة.

واستعرض الاجتماع قائمة المشاريع المتقدمة بطلبات التمويل، حيث قررت اللجنة تمويل مشروع مهني في كلباء بقيمة 400 ألف درهم بنظام التمويل المباشر، وكذلك تمويل مشروع صناعي بمدينة الشارقة بقيمة 400 ألف درهم بنظام التمويل المباشر المخصص لدعم القطاع الصناعي، كما وافقت اللجنة على تمويل مشروع صناعي آخر بقيمة مليون درهم بنظام التمويل غير المباشر من خلال المصرف.

وبنهاية النصف الأول من شهر أكتوبر الحالي ارتفع إجمالي المشاريع الحاصلة على موافقات تمويلية من لجنة تمويل المشاريع خلال عام 2025 إلى 19 مشروعاً، وبقيمة تمويلية إجمالية بلغت 5 ملايين و660 ألف درهم.

وأكد حمد المحمود أن موافقات التمويل الجديدة تأتي في إطار حرص مؤسسة «رواد» على تمكين رواد الأعمال المواطنين، وتعزيز دورهم في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة، من خلال توفير الحلول التمويلية المناسبة، التي تسهم في استدامة مشاريعهم، وتوسع أنشطتهم على الصعيدين المحلي والخارجي.