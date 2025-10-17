«صندوق خليفة» يدعم مشاركة رواد الأعمال الإماراتيين بمعرض تركي

أعلن «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» عن مشاركته في المعرض الثالث والعشرين للامتياز والوكالات التجارية، الذي انطلق أمس في مدينة إسطنبول التركية، وذلك تحت مظلة رابطة الإمارات للفرانشايز.

تأتي هذه المشاركة في إطار التزام صندوق خليفة بتمكين رواد الأعمال المواطنين وأصحاب المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز آفاق توسعهم، حيث يعد المعرض، الذي يقام تحت شعار «كن امتيازياً»، حدثاً إقليمياً وعالمياً رائداً في قطاع الامتياز والعلامات التجارية، ويشكل منصة للتواصل واستكشاف آفاق التعاون بين ممثلي العلامات التجارية وأصحاب الامتيازات والمستثمرين وشركات الاستشارات ومقدمي الخدمات.

وتدعم المشاركة في المعرض الترويج للعلامات التجارية الإماراتية الساعية للتوسّع في الأسواق الدولية، كما تتيح استكشاف الفرص الواعدة، لا سيما في أسواق تركيا ومناطق البلقان والقوقاز وأوروبا الشرقية، وتسهم هذه الخطوة في تعزيز حضور الدولة على الخارطة الدولية الاستثمارية والتجارية الدولية، وتوطيد التعاون مع مجتمعات الأعمال والفرانشايز في تركيا.

وقالت موزة الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يسرنا دعم مشاركة المشاريع الوطنية بنسخة هذا العام من معرض الامتياز والوكالات التجارية في تركيا، والذي يشكل بوابة لأسواق متنامية في دول البلقان والقوقاز وأوروبا الشرقية.

وتأتي المشاركة في إطار التعاون مع رابطة الإمارات للفرانشايز ومختلف المؤسسات الحكومية، واستمراراً لنهجنا في توسيع آفاق نمو ريادة الأعمال الوطنية، وتعزيز حضور الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الدولية».