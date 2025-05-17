«سيدات أعمال الشارقة» و«شراع» يختتمان «معسكر جاهزية الأعمال»

اختتم «مجلس سيدات أعمال الشارقة»، بالتعاون مع مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، فعاليات «معسكر جاهزية الأعمال»، الذي أقيم على مدار خمسة أيام بمشاركة مجموعة متميزة من رائدات الأعمال الطموحات، بهدف تمكين المرأة في بيئة ريادة الأعمال وتسريع تأسيس ونمو الشركات الناشئة التي تقودها سيدات، من خلال تدريب عملي مكثف يغطي المهارات الأساسية للنجاح في هذا القطاع الحيوي.

وأكدت مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة، أن المعسكر شكل خطوة نوعية نحو تعزيز مكانة المرأة في المشهد الريادي، مشيرة إلى السعي من خلال هذه المبادرات إلى تمكين المرأة في مختلف مراحل رحلتها الريادية وتزويدها بمنصة تفاعلية لتبادل المعرفة والخبرات تُمكّنها من التحول من فكرة إلى مشروع واقعي.

وقالت عبير الأميري، مدير إدارة الشراكات والبرامج في «شراع»، إن هذه المبادرة تعزز من مكانة الشارقة مركزاً عالمياً يحتضن الابتكار والطاقات النسائية مؤكدة الإيمان بدور المرأة بصفتها عنصراً محورياً في منظومة ريادة الأعمال، حيث عكس هذا المعسكر التزام «شراع» بتهيئة بيئة داعمة تعزز من فرص السيدات في تحقيق طموحاتهن وتحويل أفكارهن إلى مشاريع ريادية ناجحة.

وتعرفت رائدات الأعمال المشاركات إلى أساسيات الممارسات التجارية من خلال جلسات تتناول هياكل الشركات وحقوق الملكية الفكرية وصياغة العقود ومتطلبات الامتثال إلى جانب بناء استراتيجيات تسويق متماسكة وإنتاج محتوى جاذب.