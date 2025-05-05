«ناشئ» أحدث مبادرات مجلس سيدات أعمال عجمان في 2025

أعلن مجلس سيدات أعمال عجمان عن فتح باب التسجيل لطلبة المدارس والشباب للمشاركة في مبادرة «ناشئ»، الهادفة إلى تشجيع الطلبة على اكتشاف مواهبهم التجارية، وتنمية شغفهم بريادة الأعمال وفتح مشاريعهم الخاصة، ويستمر التسجيل من 28 أبريل حتى 9 مايو. وتنفذ المبادرة بالتعاون مع مكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان.

وتم الإعلان عن المبادرة بمجلس الرقايب بحضور عضوات مجلس الإدارة إيمان السوم، ومنى المطروشي، ومريم المعمري، المدير التنفيذي لمكتب شؤون المواطنين بعجمان، كما حضر الإعلان عن المبادرة 150 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية يمثلون 8 مدارس في إمارة عجمان. وقالت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان: «ناشئ» تأتي كأحدث مبادرات المجلس خلال العام 2025، مؤكدة أن المبادرة توفر منصة مهمة لاكتشاف الطاقات الشابة وتوجيهها نحو العمل الحر والمشاريع المبتكرة.

والمبادرة ستشهد مشاركة نخبة من الخبراء والمدربين المتخصصين، الذين سيقدمون ورش عمل تفاعلية تغطي العديد من المواضيع حول «اكتشاف المواهب وتنميتها، وأساسيات إدارة المشاريع، والتسويق الإلكتروني، والتفكير الإبداعي، وآليات تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، وغيرها»