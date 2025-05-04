«سيدات أعمال عجمان» يدعم الزراعة المنزلية

أكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، على جهود المجلس في تنمية ودعم مشاريع الزراعة المنزلية، من خلال مبادرة «ازرع واحصد»، والتي تأتي ضمن استراتيجية المجلس لدعم المشاريع المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، بالتزامن مع عام المجتمع وتحقيق مستهدفاته.

وأوضحت أن المجلس مستمر في متابعة المشاريع الزراعية القائمة، والعمل على إطلاق مشاريع جديدة للبيوت البلاستيكية الزراعية المبردة، بهدف تمكين السيدات من إنتاج محاصيل زراعية صحية في بيئة مناسبة على مدار العام، مع إمكانية تحويلها لمشاريع استثمارية ذات عائد مستدام.

وأفادت الدكتورة آمنة خليفة أن حرص المجلس على تكثيف جهوده في مبادرة «ازرع واحصد» يعزز من مساهمة المجلس في تحقيق توجهات الدولة في مجال الأمن الغذائي، وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً.

وأكدت أن المجلس يسعى إلى نقل المعرفة، وتوفير التدريب العملي والإرشاد الزراعي المستمر لصاحبات المشاريع، لتمكينهن من تحقيق أعلى مستويات الجودة في الإنتاج الزراعي المنزلي، وذلك بالتعاون مع شركاء المجلس من الجهات المختصة بالزراعة والتكنولوجيا الزراعية.

من جانبها، أثنت حليمة الحمادي، صاحبة مشروع البيت الزراعي المُبرد، على دعم ومتابعة المجلس للمشروع، والاهتمام بتحويل تجربة الزراعة المنزلية إلى مشروع استثماري واعد ذي عائد اقتصادي، كما أشادت بالدور الإرشادي والتدريبي، الذي يوفره المجلس، والذي يسهم في تمكين رائدات الأعمال وتحفيزهن على التوسع في مشروعات مبتكرة تدعم الأمن الغذائي المحلي.