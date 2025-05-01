تعاون بين مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع وجامعة دبي لدعم رواد الأعمال الإماراتيين

أعلنت جامعة دبي عن عقد شراكة استراتيجية مع «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، لدعم النسخة الثالثة من «مسابقة جامعة دبي لريادة الأعمال 2025».

وتقوم جامعة دبي سنوياً بتنظيم «مسابقة جامعة دبي لريادة الأعمال»، وهي منصة ريادية لتحفيز الطلاب والخريجين والباحثين على تحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشاريع قابلة للتطبيق تسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، بما في ذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وبفضل هذه الشراكة، تقدم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركين فرصاً استثنائية تشمل الإرشاد وحاضنات الأعمال والتوجيه الاستراتيجي، ما يعزز دورها البارز في تمكين فرص ريادة الأعمال التي يقودها الشباب.

وأكد الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي أن هذه الشراكة مع مؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل خطوة مهمة في تعزيز أثر مسابقة جامعة دبي لريادة الأعمال. من خلال العمل معاً، لن نكتفي بدعم جيل جديد من الرواد فحسب، بل سنسهم أيضاً في تحقيق أهداف دبي الاستراتيجية لتعزيز التنوع الاقتصادي المستدام. وستوفر هذه الشراكة للمشاركين الأدوات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى حلول مبتكرة لتحديات عالمية.

وقال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: هذا التعاون خير دليل على رؤية القيادة الاستشرافية لدبي وأهمية التعاون بين الجهات المعنية لإرساء منظومة ريادة أعمال عالمية المستوى. ويسرنا المشاركة للمرة الأولى في مسابقة جامعة دبي لريادة الأعمال، في إطار سعينا لإحراز التقدم في أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، وتمكين المواهب الإماراتية، وتعزيز مكانة دبي بصفتها مركزاً للتميز والابتكار.