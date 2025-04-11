تدشين أكاديمية «دبي الإسلامي» للاستثمار في تطوير الكوادر المهنية

دشن بنك دبي الإسلامي «أكاديمية بنك دبي الإسلامي»، وهي منصة مؤسسية متكاملة مصممة لإحداث تحول جذري في ثقافة التعلم والتطوير المهني على مستوى البنك، وتم تجهيز الأكاديمية لخدمة موظفي البنك عبر مختلف التخصصات والمستويات الوظيفية، حيث تجسد رؤية تحويلية جديدة لإدارة الموارد البشرية في البنك ونقلة نوعية في مفهوم تطوير الكوادر المهنية كوسيلة دعم إداري، لتشكل محركاً رئيسياً للأداء المؤسسي، بما يضمن المرونة التشغيلية والكفاءة العالية في مواكبة متغيرات القطاع المصرفي المتسارعة.

وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «لطالما آمنّا أن سر تميز أي مؤسسة يكمن في استثمارها الحقيقي في تطوير كفاءات أفرادها.

اليوم، مع إطلاق «أكاديمية بنك دبي الإسلامي»، نضع حجر الأساس لرحلة تطويرية مستدامة - لا لبناء مهارات مؤقتة، بل محرك لصقل العقول وإعداد الكوادر، التي ستقود مستقبل القطاع المصرفي.

هذه المبادرة تجسد رؤيتنا الطويلة الأمد، التي ترى في المعرفة بنية تأسيسية، وفي المهارات مفتاح النجاح. نحن ندمج التعلم المنهجي في صميم عملنا المؤسسي، ليس فقط لخدمة نمونا الحالي، بل لبناء مؤسسة قادرة على الازدهار في عصر التغيرات المتسارعة، حيث يصبح التعلم المستمر هو أقوى أدواتنا التنافسية».