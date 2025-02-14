برنامج من «الإمارات للألمنيوم» لدعم التحاق الطالبات المواطنات بالقطاع الصناعي

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، إطلاق برنامج «إرشاد»، وهو برنامج توجيهي للطالبات الجامعيات الإماراتيات، يهدف إلى تشجيعهن للالتحاق بوظائف في القطاع الصناعي، مع التركيز في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

يركز برنامج «إرشاد» على تعزيز المهارات الأساسية للتطوير المهني، من خلال جلسات إرشادية فردية، بقيادة خبراء من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، كما يقدم خبراء الشركة للطالبات فرصة التعرف على الوظائف المتعددة في القطاع الصناعي، والوصول إلى الشبكات المهنية، التي تمكنهن من التخطيط لمستقبلهن المهني.

ويتضمن البرنامج أيضاً ورش عمل جماعية تفاعلية، تركز على صقل المهارات القيادية والإدارية، بالإضافة إلى الإدارة المالية.

اقتصاد المعرفة

وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تلتزم الإمارات العالمية للألمنيوم في دعم وتطوير مهارات الشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتمكينهم للالتحاق بالعمل في القطاع الصناعي، وهي إحدى الطرق، التي نسهم بها كوننا شركة وطنية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للنمو الصناعي «مشروع 300 مليار».

هدفنا هو إلهام طلاب اليوم ليصبحوا قادة ومبتكرين في المستقبل، ويسرني أن أرى الشابات يشاركن في برنامج «إرشاد» التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم».

وأبرمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم شراكات مع جامعة الإمارات، وجامعة خليفة، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الشارقة لتسجيل الطلابات في برنامج «إرشاد».

برامج تفاعلية

وتهدف «الإمارات للألمنيوم» إلى تطوير القوى العاملة الصناعية الوطنية المستقبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مجموعة من البرامج التفاعلية مع الطلبة، بما في ذلك برنامج «هندسة المستقبل»، وبرنامج «سفراء شركة الإمارات العالمية للألمنيوم»، ومسابقة «الروبوتات الصناعية» لطلاب الهندسة في الجامعات المحلية.

واستقطب برنامج «هندسة المستقبل» التابع للشركة 7,300 طالب وطالبة من 29 مدرسة، خلال العام الدراسي 2023 - 2024، وأكثر من 30 ألف طالب وطالبة منذ إطلاقه في عام 2017.

ويشجع البرنامج الطلاب على دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، من خلال شرح تطبيقاتها الصناعية في العالم الحقيقي.