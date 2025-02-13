تقنية مبتكرة تطيل عمر بطاريات الليثيوم

نجح فريق بحثي من جامعة فودان الصينية في تطوير تقنية جديدة لمعالجة بطاريات الليثيوم تتيح إعادة تنشيط أيونات الليثيوم المفقودة وإطالة عمر البطاريات، ما يعزز استدامتها ويحد من النفايات الإلكترونية.

ونقلت صحيفة “الشعب” الصينية اليومية عن قاو يوي الباحث في قسم علوم البوليمر بجامعة فودان أحد أعضاء الفريق، قوله إن التقنية تعتمد على جزيء حامل لليثيوم يعمل بمثابة “دواء” يمكنه إعادة شحن أيونات الليثيوم داخل البطارية عبر عملية دقيقة، مما يسمح لها بالحفاظ على أدائها لفترة أطول.

وأوضح أن بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم التجارية كانت تعاني سابقًا من تراجع أدائها بعد 2000 دورة شحن، إلا أن التقنية الجديدة تتيح لها الحفاظ على كفاءتها حتى 12000 دورة مما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير بطاريات أكثر استدامة وفعالية.

يشكل هذا الابتكار خطوة مهمة نحو تعزيز حلول تخزين الطاقة في ظل اجتياز التقنية اختبارات متعددة وأثارت اهتمام كبرى شركات البطاريات العالمية، مع توقعات بإمكانية تطبيقها عمليًا في المستقبل القريب.