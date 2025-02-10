مجلس سيدات أعمال عجمان ينظم معرضاً للأسر المنتجة

نظم مجلس سيدات أعمال عجمان معرض «تجهيزات النصف من شعبان للأسر المنتجة» تحت شعار «في عجمان تعيدونه»، بالتعاون مع المركز الثقافي الإبداعي بعجمان، بمشاركة 32 مشروعاً من صاحبات الأعمال والأسر المنتجة وصاحبات رخصة «بدايات».

ويأتي المعرض ضمن سلسلة معارض الأسر المنتجة التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة، مستهدفاً دعم وتمكين صاحبات المشاريع التجارية.

وافتتحت المعرض الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الداعمة.

وتنوعت المنتجات المشاركة بين الملابس، والأطعمة، والعطور، والإكسسوارات، والهدايا، إضافة إلى تنظيم ورش تفاعلية وفعاليات مجتمعية.

وأكدت الدكتورة آمنة آل علي حرص المجلس على تنظيم المعرض سنوياً لتعزيز التلاحم المجتمعي، وتمكين رائدات الأعمال، وتوفير منصة تسويقية لدعم المشاريع النسائية، مشيرة إلى أن نسخة هذا العام اكتسبت طابعاً خاصاً بالتزامن مع «عام المجتمع».

وأضافت أن المجلس يعمل وفق خطة استراتيجية تهدف إلى دعم المشاريع الناشئة وتمكين المرأة اقتصادياً عبر تنظيم معارض متخصصة وفعاليات تفاعلية تسهم في تطوير المشاريع المنزلية، وتعزز ثقافة ريادة الأعمال بين السيدات.