استشراف فرص الابتكار في الاتصال اللاسلكي بـ«Wi-Fi 7»

أطلقت هواوي، بالشراكة مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات - فرع الإمارات، برنامج «تخيل واي فاي 7 حقيقة»، في خطوة مهمة، لتعزيز الابتكار في تقنيات الاتصال اللاسلكي.

وتهدف المبادرة الاستراتيجية، الممتدة من 20 يناير إلى 20 أبريل 2025، إلى استكشاف متطلبات الاتصال اللاسلكي الجديدة وفقاً لسيناريوهات أحدث جيل من شبكة الواي فاي - «واي فاي 7»، وتطوير مواهب عالية الكفاءة في هذا القطاع. ويأتي إطلاق البرنامج في مرحلة محورية من مسار تطور تقنيات الاتصالات اللاسلكية، إذ تبشر تقنية «واي فاي 7» بتحسينات غير مسبوقة في السرعة والموثوقية، وتجربة المستخدم.

وبفضل سرعات نقل البيانات التي تفوق الجيل السابق بثلاثة أضعاف تقريباً من المتوقع لتقنية «واي فاي 7» أن تغير المشهد التقني برمته، بدءاً من بث الفيديو بدقة 8K، وصولاً إلى تجارب الواقع الافتراضي الغامرة والتطبيقات المؤسسية، وتشتمل مبادرة «Imagine Wi-Fi 7 to Reality» على مسابقتين.

وتهدف المسابقة الأولى «رواد تقنية الـ«واي فاي 7» إلى إتاحة الفرصة أمام خبراء القطاع والمختصين، لمشاركة تجاربهم العملية مع تقنية الـ «واي فاي 7»، وتفتح المسابقة الثانية «رواد الابتكار» آفاقاً واسعة أمام المبدعين وأصحاب الرؤى، لتقديم أفكار مبتكرة.