«رواد» تطلق برنامج تمويل القطاع الصناعي

أطلقت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، برنامج تمويل القطاع الصناعي بسقف تمويلي يصل إلى 800 ألف درهم للمشروع الممول في الشارقة، فضلاً عن مزايا أخرى تتعلق بفترة السماح وطرق السداد.

وقال حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن البرنامج التمويلي الجديد الذي اعتمدته لجنة تمويل المشاريع في «رُوّاد» يندرج ضمن برامج التمويل المباشر من قبل المؤسسة، ويقدم تسهيلات تمويلية ومميزات وحوافز مخصصة للمشاريع الصناعية ذات الأولوية باعتبار القطاع الصناعي يحتل أولوية كبرى واهتماماً خاصاً من حكومة الشارقة، فهو أحد أهم محركات نمو الاقتصاد الوطني ودعامة أساسية لرفع إجمالي الناتج المحلي في الإمارة وخلق الوظائف الجديدة في سوق العمل.

وأضاف المحمود أن المؤسسة تدرك أهمية المضي قدماً في تنفيذ التزاماتها تجاه دعم إقبال الشباب المواطن على بدء مشاريع ترسخ من مكانة الصناعات الإماراتية والعمل على تطبيق مبادرات وبرامج من شأنها تعزيز منتجات هذه المشاريع وترويجها على المستوى المحلي وإسناد صادراتها إلى الأسواق الخارجية.

وأكد حرص المؤسسة على المشاركة في تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة لرواد الأعمال في القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيتها وتحفيزها على تبني أحدث توجهات وممارسات الابتكار والتقنية المتقدمة وفق المعايير العالمية المطبقة مما يمكنها من تقوية حصتها السوقية وتفعيل منتجاتها.

وأوضح المحمود أن برنامج تمويل القطاع الصناعي يغطي عدداً من الأنشطة والمنتجات الصناعية ذات الأولوية، حيث تشمل مشاريع محددة في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية وصناعة قطع الغيار والمعدات وأعمال الألمنيوم والحديد.