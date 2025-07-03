«أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» يسهم في إبرام 652 صفقة

شهد صندوق خليفة لتطوير المشاريع في إطار برنامج «أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الصفقات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبرى المؤسسات الحكومية والخاصة، ليصل إلى 652 صفقة في عام 2024، بقيمة مالية إجمالية بلغت 672 مليون درهم في مجالات متنوّعة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاستشارات والدعاية والإعلان وإدارة الفعاليات.

وأعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن تحقيق نموٍّ ملحوظٍ في أعداد الشركات المسجّلة ضمن برنامج «أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي عام 2023.

وهو برنامج يهدف إلى زيادة حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من فرص المشتريات في الشركات الخاصة الكبرى والجهات والمؤسسات الحكومية.

في هذا الإطار، ارتفع العدد من 835 شركة في عام 2023 إلى 2,235 شركة في عام 2024، بالتزامن مع زيادة عدد الشركاء الاستراتيجيين ليصل إلى 20 شريكاً.

وقالت موزة الناصري، الرئيس التنفيذي بصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يعمل البرنامج (كحلقة وصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي وكبرى المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، ما يسهم في تعزيز الإنتاجية والابتكار على مستوى هذه الفئة من الشركات، التي تُعَدُّ ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومساهماً محورياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في أبوظبي، مواءمةً مع رؤية الإمارات المستقبلية لتطوير الاقتصاد».

ومن أبرز الجهات التي انضمَّت إلى برنامج «أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ودائرة المالية – أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومؤسسة التنمية الأسرية، وهيئة الطفولة المبكرة، وموانئ أبوظبي، ومجموعة ميرال، وإي آند، والدار العقارية، وطيران الاتحاد، ومجموعة إمستيل، ومصرف الإمارات للتنمية، ومجموعة أغذية، وأبوظبي العالمي، ومبادلة، ومدينة مصدر، وإندستريال كابيتال جروب، وقضبان النحاس المتحدة، وجهات أخرى.