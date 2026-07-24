فريق من دبي يحقق المركز الثالث في بطولة عالمية للروبوتات بالولايات المتحدة

حقق فريق «يو فورس» (Team UFORCE) الممثل لمركز «يونيك وورلد روبوتيكس» في دبي المركز الثالث في فئة جائزة الإلهام ضمن بطولة «فيرست تك تشالنج» (FTC Michiana Premier Event) إحدى أكثر بطولات الروبوتات العالمية تميزاً وحصرية، بالولايات المتحدة الأمريكية، متفوقاً بين 96 فريقاً عالمياً.

وخلال منافسات البطولة التي استضافها Century Center بمدينة ساوث بند في ولاية إنديانا الأمريكية خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو 2026، حصل فريق UFORCE على المركز الثالث في فئة جائزة Inspire Award، وذلك من بين 96 فريقاً من نخبة فرق الروبوتات حول العالم. وتعد Inspire Award أعلى جائزة تحكيمية في البطولة، إذ تمنح للفرق التي تحقق التميز في مجالات الهندسة، وتصميم الروبوتات، والبرمجة، والابتكار، والعمل الجماعي، وخدمة المجتمع.

ويضم الفريق كلاً من: آرناف بهارجاف (أكاديمية جيمس مودرن)، دروف سوريش (مدرسة الإمارات الدولية – جميرا)، زيان عبدالله زمير (مدرسة الشارقة الإنجليزية)، آرناف ميهتا (أكاديمية جيمس مودرن)، آروش بانشولي (أكاديمية جيمس مودرن)، دايفيك أناند داتواني (كلية دبي)، نيخيليش كاكار (أكاديمية دبي الدولية – البرشاء)، سري غوبتا (مدرسة نورث لندن كوليجيت دبي)، كريتين ساتيا (كلية دبي)، شوريا تشودري (كلية جميرا)، شوريا سينها (مدرسة جيمس ويلينغتون الدولية)، سريا بينوي ناير (أكاديمية جيمس مودرن)، موهنيش ساي (أكاديمية جيمس مودرن)، مونكانغ تشو (مدرسة جيمس الدولية – الخيل)، أريان ماهديف شامولي (مدرسة أمباسادور – المنخول)، وليشا داسواني (أكاديمية دبي الدولية – تلال الإمارات).

وقال بانسان توماس جورج، مؤسس Unique World Robotics ومجتمع firstrobotics.ae: «يعكس هذا الإنجاز حجم الالتزام والابتكار والمثابرة التي يتمتع بها طلابنا ومدربونا وكل أفراد مجتمع UWR. إن تمثيل دولة الإمارات في واحدة من أبرز منصات الروبوتات العالمية والحصول على هذا التقدير بين أفضل الفرق الدولية يعد مصدر فخر لنا جميعاً».

كما شارك فريق UFORCE في بطولة Multinational Tech Invitational (MTI)، التي أقيمت خلال الفترة من 26 إلى 28 يونيو 2026 في مركز كوسياكوف التابع لـ مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية بمدينة لوريل في ولاية ماريلاند الأمريكية. وتعد البطولة واحدة من أرقى بطولات FIRST Tech Challenge الدعوية، حيث تجمع 44 فريقاً فقط من بين أكثر من 11 ألف فريق مشارك في البرنامج على مستوى العالم.

من جانبه، قال محمد مختار، مؤسس ومدرب فريق UFORCE: «تتمثل رسالتنا في تمكين الطلبة من ابتكار حلول للتحديات الواقعية من خلال الروبوتات والهندسة والابتكار. والمشاركة في بطولات عالمية مثل FTC وMTI تؤكد الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها شباب الإمارات وقدرتهم على المنافسة على أعلى المستويات».

بدوره، قال آرناف بهارجاف، قائد الفريق: «كانت المنافسة إلى جانب أفضل فرق الروبوتات في العالم تجربة استثنائية، أسهمت في تطوير مهاراتنا التقنية وتعزيز روح العمل الجماعي والثقة بالنفس، كما حفزتنا على مواصلة الابتكار وتحقيق المزيد من الإنجازات».

ويعد FIRST Tech Challenge أحد أبرز برامج الروبوتات التعليمية للشباب على مستوى العالم، ويحظى بدعم مؤسسات تقنية وهندسية عالمية، من بينها Google وAmazon وNASA. ولا تقتصر فوائد البرنامج على المنافسات، بل يوفر أيضاً منحاً دراسية وفرصاً للإرشاد الأكاديمي، إضافة إلى مسارات تؤهل الطلبة للالتحاق بأرقى الجامعات العالمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وجامعة ييل وغيرها.