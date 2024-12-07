«إينوك» تحتفل بموظفيها المتميزين في نسخة جوائزها لعام 2024

احتفلت مجموعة إينوك بموظفيها المتميزين، وذلك خلال نسخة 2024 من جوائز إينوك التي تأتي تقديراً للجهود والمساهمات المتميزة لموظفيها وإخلاصهم وتفانيهم في العمل. ويكرّم الحفل السنوي الموظفين عبر عدد من الفئات المتنوعة، تقديراً لتفانيهم في نجاح المجموعة لمواكبة جهود الحكومة ومستهدفاتها لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

حضر الحفل سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، إلى جانب كبار المديرين التنفيذيين في إينوك. وشهد الحفل حصول أكثر من 250 موظفاً على جوائز التقدير والتكريم. بالإضافة إلى ذلك، فاز 10 موظفين بجوائز السحوبات خلال الحفل.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «يسعدنا أن نحتفل بتفاني موظفينا وإنجازاتهم في نسخة 2024 من جوائز إينوك. يمثل التزام موظفينا وإخلاصهم حافزاً لنا على تحقيق النجاح كشركة وطنية للطاقة، ويدفعنا إلى أن نكون في طليعة التحول في قطاع الطاقة. إن مجموعة إينوك على قناعة تامة بأهمية تزويد الموظفين بالفرص التي تتيح لهم تعزيز وصقل مهاراتهم».