«إتش إس بي سي» يعلن تخريج 67 إماراتياً من برنامج الخريجين العالمي



أعلن بنك إتش إس بي سي عن تخرج 67 شابة وشاباً من الكفاءات الإماراتية من برنامج الخريجين العالمي، ما يعزز التزام البنك الطويل تجاه تطوير المهارات المحلية ودعم طموح دولة الإمارات لتهيئة قوة عاملة مستعدة لمواجهة متطلبات المستقبل.

ملامح المستقبل

وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي، الإمارات، بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود: «إن تمكين الكفاءات والمهارات الإماراتية ليس مجرد أولوية بالنسبة لبنك إتش إس بي سي، بل هو في صميم استراتيجيتنا في دولة الإمارات. ومن خلال دعمنا لمبادرات مثل برنامج الخريجين العالمي، فإننا لا نستثمر في تطوير وإعداد الجيل القادم من القادة وحسب، بل إننا نسهم فعلياً في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي ودفع الطموحات الاقتصادية للدولة إلى الأمام».

القيادات المالية

وأكد مروان المهيري، المدير العام لمعهد الإمارات المالي، أن إعداد جيل من القيادات المالية الوطنية الشابة استثمار استراتيجي لضمان تنافسية دولة الإمارات بوصفها مركزاً مالياً عالمياً. وأوضح أن برنامج الخريجين العالمي بالتعاون مع «إتش إس بي سي» يمثل نموذجاً متميزاً للتكامل بين القطاعين الأكاديمي والمالي، حيث يسهم في تحويل الطاقات الوطنية إلى قوى عاملة مبتكرة تمتلك الأدوات اللازمة للإسهام بفاعلية في نمو الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.

الخبرة العملية

أكمل الخريجون برنامجاً منظماً - على مدى الفترة الممتدة ما بين عامي 2022 و2023 - يمتد لفترة تتراوح من 18 إلى 24 شهراً ويجمع بين الخبرة العملية والتعليم الموجه لتمكينهم من الانتقال مباشرة لتولي وظائف دائمة ضمن البنك تتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية وقطاع الخدمات المالية لدولة الإمارات. وتم تقديم البرنامج بالتعاون مع شركاء محليين مثل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومعهد الإمارات المالي، لدعم برنامج التوطين في دولة الإمارات من خلال تعزيز القدرات والمهارات المحلية في مختلف قطاعات الأعمال المصرفية لدى البنك.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، قام بنك إتش إس بي سي بدعم 179 خريجاً إماراتياً من خلال توظيفهم في عدد من قطاعات الأعمال المصرفية الأساسية والأقسام الوظيفية الاستراتيجية، للإسهام في تطوير الخبرات الوطنية وتعزيز القدرات القيادية.