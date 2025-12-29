الطيران المدني تنظم معرضاً للتوظيف بمشاركة 18 هيئة حكومية



أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تنظيم أول معرض توظيف شامل لقطاع الطيران في دولة الإمارات، يجمع للمرة الأولى مختلف شركات ومؤسسات القطاع، بمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والمطارات، وشركات الطيران، ومؤسسات الملاحة الجوية، حيث يشارك في المعرض 18 جهة حكومية وشركة عاملة في قطاع الطيران.

ويقام المعرض تحت عنوان "مستقبل واعد"، على مدار يومين، في الفترة من 21 إلى 22 يناير 2026، في متحف الاتحاد بدبي، ضمن جهود الهيئة لتوحيد وتكامل جهود القطاع واستقطاب المواهب الوطنية وتطوير الكوادر المواطنة.

التحولات التكنولوجية

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة: "تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، يُعد تعزيز نسبة التوطين في هذا القطاع الحيوي أولوية قصوى للهيئة، إذ يوفّر قطاع الطيران حالياً أكثر من 990 ألف وظيفة بالدولة في مختلف المجالات المرتبطة بالطيران، ومن المتوقع أن يشهد هذا الرقم زيادة خلال المرحلة المقبلة في ظل التحولات التكنولوجية الحديثة، التي تحمل المزيد من الفرص الواعدة أمام الكوادر الوطنية.وأضاف السويدي: "نحن نتطلع إلى نتائج إيجابية لهذا المعرض التوظيفي، وأن يقدم قيمة مضافة لجهود التوطين في القطاع ، إذ يمثل خطوة استراتيجية لتوحيد جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمطارات، وتعزيز بناء جيل جديد من القادة الإماراتيين في قطاع الطيران."

وقال محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني: “يمثل المعرض منصة وطنية مهمة لتعريف الشباب الإماراتي بفرص العمل المتنوعة التي يزخر بها قطاع الطيران، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والتشغيلية والأكاديمية. ونؤكد دعمنا الكامل لهذه المبادرة النوعية التي تسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة الطيران.

و قال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن مشاركة الهيئة في أول معرض توظيف لقطاع الطيران المدني في الإمارات يجسّد التزامها بدعم الجهود المستمرة لإعداد كوادر وطنية قادرة على المساهمة في دفع قطاع الطيران نحو مزيد من التقدّم، واستدامة نموّه حيث تُعد المبادرة منصة مهمة لتعريف الشباب الإماراتيين بمجموعة واسعة من المسارات المهنية المتاحة في قطاع الطيران، والتي تتجاوز الأدوار التقليدية، وتمكّنهم من تكوين فهم واضح للمهارات والفرص التي تُشكّل مستقبل هذا القطاع الحيوي.

و قال أحمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي: "نفخر بالمشاركة في النسخة الأولى من معرض التوظيف لقطاع الطيران المدني، والذي يُعد منصة محورية لدعم وتأهيل الجيل القادم من الكفاءات والقيادات الإماراتية. وفي مطارات أبوظبي، نلتزم بتمكين المواهب الوطنية وتزويدها بالمهارات والفرص اللازمة لدفع عجلة الابتكار عبر مرافقنا ذات المستوى العالمي. ومن خلال تعاوننا مع شركائنا في هذه المبادرة، نُسهم في ترسيخ مستقبل مستدام وتنافسي لصناعة الطيران في دولة الإمارات."

و صرح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: " تسعى الاتحاد للطيران بصفتها الناقل الوطني لدولة الإمارات إلى استقطاب نخبة من الكفاءات للانضمام إليها في مسيرة نموها، والارتقاء بالطموح والتقدم إلى آفاق جديدة.

و قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي:"نحن سعداء بالمشاركة في أول معرض توظيف شامل لقطاع الطيران في الإمارات، وهو منصة مهمة لدعم وتطوير المواهب الإماراتية في مجال الطيران وتوفر رؤية أكبر للفرص المهنية المتنوعة المتاحة في القطاع. لقد أصبحت دبي واحدة من أبرز مراكز الطيران العالمية، ليس فقط من خلال ربط الأسواق العالمية، بل أيضاً من خلال جذب وتطوير المهنيين الماهرين."

منصة وطنية

وقال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في (سند): " يسر سند بدعم الهيئة العامة للطيران المدني بصفتها راعيًا لمعرض التوظيف الأول لقطاع الطيران المدني في الإمارات، والذي يُعد منصة وطنية مهمة تجمع منظومة الطيران حول أولوية مشتركة تتمثل في تطوير الكفاءات الإماراتية. وتابع: "وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، تخطط سند لتوظيف أكثر من 1000 مختص عبر عملياتها في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة في أبوظبي، وكذلك في مركز صيانة محركات GTF الجديد في مدينة العين، مع تركيز واضح على استقطاب الكفاءات الإماراتية وتمكينها وتطويرها.

و قال مشاري البناي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مطارات دبي: "يمثل معرض التوظيف الشامل لقطاع الطيران منصة مؤثرة لاستقطاب وإلهام الجيل الجديد من المواهب الإماراتية، وتأتي مشاركة مطارات دبي انطلاقاً من إيمانها بأهمية الاستثمار في الإنسان كركيزة أساسية لاستدامة القطاع. وتتيح هذه المبادرة تسليط الضوء على تنوع واتساع المسارات المهنية التي يوفرها قطاع الطيران، وتعزيز وعي الطلبة والخريجين بالفرص المتاحة، وربط الكفاءات الوطنية بالمهارات والأدوار التي يتطلبها نمو القطاع."

و قالت منال الصوري، نائب رئيس أول، للتوظيف في مجموعة الإمارات: "تفخر مجموعة الإمارات بمواصلة التزامها الراسخ منذ سنوات طويلة بدعم تنمية المواهب في قطاع الطيران.