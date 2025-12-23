«مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» ينظم ورش عمل حول التمويل والعلامات التجارية



ينظم «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026» سلسلة من ورش العمل المتقدمة والتطبيقية التي تستهدف دعم رواد الأعمال وتمكين مؤسسي الشركات والمبدعين وإكسابهم المهارات اللازمة لبناء المشاريع، وتعزيز قدرتها على مواكبة المتطلبات العملية المرتبطة بالتمويل والتكنولوجيا وبناء العلامات التجارية. وتستضيف منطقة «أكاديمية مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» ورش العمل على مدى يومين في «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، تحت إشراف خبراء إقليميين ودوليين. وتناقش ورش العمل موضوعات متنوعة، منها بناء المشاريع وتمويلها، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والأتمتة، والعلامة التجارية والتواصل والمزايا الإبداعية، وجودة الحياة والمرونة، وغيرها من الموضوعات.

وينظم مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) يومي 31 يناير و1 فبراير «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026» تحت شعار «حيث ننتمي»، بمشاركة نحو 14000 مشارك من مختلف أنحاء العالم.

آليات التمويل

وتقدم ورشة «آليات التمويل عبر الأسهم» فهماً عملياً لجداول الملكية، وهياكل الأسهم، وجاهزية التعامل مع المستثمرين، وتعزيز أسس بناء المشاريع، فيما تركز ورشة «أساسيات إدارة المال: نصائح وتحذيرات في مجال الادخار والاستثمار» على إدارة الأموال على الصعيدين الشخصي والمؤسسي بوعي ومنهجية. وتستكمل ورشة «سلوك إنفاق المستهلك: الأنماط والمخاطر» هذا البرنامج ببحث تأثير سلوك السوق في التسعير والطلب، ما يساعد المؤسسين على اتخاذ قرارات تجارية أكثر وعياً وفاعلية. وتستعرض ورشة «أتمتة الأعمال بالذكاء الاصطناعي» كيفية استخدام «وكلاء الذكاء الاصطناعي» للتفاعل مع المتعاملين وتبسيط العمليات، وتعزيز التنفيذ المعزز بالتكنولوجيا، في حين توضح ورشة «تصميم منظومة عمل بالذكاء الاصطناعي لدعم السرد القصصي والإنتاج الإبداعي» كيف يمكن للمؤسسين والمبدعين دمج الذكاء الاصطناعي في توليد الأفكار وإنتاج المحتوى.