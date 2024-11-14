«بيت. كوم» يشارك في معرض «توظيف x زاهب 2024»

أعلن «بيت. كوم» (Bayt.com)، أكبر موقع للوظائف في منطقة الشرق الأوسط، عن مشاركته في الدورة الثامنة عشرة من «معرض توظيف x زاهب 2024» الذي يُعتبَر الحدَث الرائد ضمن أجندة التوطين الإماراتية السنوية، والذي يُقام خلال الفترة الممتدّة بين 19 و21 نوفمبر الجاري في «مركز أدنيك أبوظبي».

وباعتباره الشريك الإعلامي الرسمي للتوظيف، سيعمل «بيت. كوم» على تعزيز تفاعل المشاركين عبر أنشطة هادفة مصمَّمة خصِّيصاً لتزويد المواطنين الإماراتيين بالمهارات والقدرات المطلوبة للتميّز في سوق العمل لهذه الأيام، وتحقيق التطوّر في مسيراتهم المهنية.

ضمن هذا السياق، سيقوم «بيت. كوم» بتنظيم ورش عمل مدتها 30 دقيقة ضمن منطقة خاصة للفعاليات تركز على الجاهزية لسوق العمل، بحيث يتم تقديم النصائح العملية ومشارَكة الاستراتيجيات التي يستطيع الباحثون عن عمل اعتمادها مباشرة.