«لينكدإن»: 76 % من المهنيين في الإمارات يتطلعون إلى وظائف جديدة

كشفت منصة لينكدإن، عن قائمتها السنوية لأبرز الشركات في الإمارات والسعودية وتعتمد القائمة السنوية على البيانات الحصرية للمنصة وتهدف لمساعدة المهنيين على تحديد أفضل أماكن العمل التي تساعدهم في تطوير مسيرتهم المهنية، حيث تكشف عن الشركات الرائدة التي توفر فرصاً تمكن الموظفين من بناء مسيرة مهنية ناجحة تواكب المتطلبات المتغيرة للعمل.

وقبل صدور القائمة، كانت أحدث استطلاعات لينكدإن قد أشارت إلى أن المهنيين في المنطقة يسعون إلى تغيير وظائفهم، حيث أعرب 76% منهم في الإمارات و73% في السعودية أنهم يبحثون بشكل فاعل عن فرص عمل جديدة هذا العام.

وفي حين يتطلع المهنيون إلى زيادة رواتبهم، يعد تحقيق التوازن بين حياتهم العملية والمهنية وتعزيز النمو المهني على رأس أولوياتهم.

وفي هذا السياق، توفر قائمة أبرز الشركات دليلاً موثوقاً للمهنيين في كل مراحل مسيرتهم المهنية، سواء أكانوا من المبتدئين أم في طور تغيير عملهم، حيث تسلط الضوء على الشركات التي توفر أماكن عمل مزدهرة وتدعم النمو الوظيفي.

وقالت نبيلة رحال، محررة أخبار في لينكدإن: «تعكس قائمة هذا العام تنوع الأعمال والقطاعات في المنطقة، حيث تضم 14 قطاعاً مختلفاً في كل من الإمارات والسعودية.

وتشمل القطاعات مجالات التكنولوجيا والتمويل والتجارة والطاقة».