النسخة التاسعة من معرض «إثراء» للتوظيف تنطلق اليوم

60 جهة ومؤسسة مالية تسعى لاستقطاب الكفاءات الإماراتية

تنطلق اليوم فعاليات النسخة التاسعة من معرض «إثراء» للتوظيف، التي ينظمها معهد الإمارات المالي، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي وكليات التقنية العليا ومجموعة الفطيم.

يشارك في الحدث، الذي يعقد في دبي على مدار يوم واحد، 60 جهة ومؤسسة مالية، تشمل كبرى المصارف وشركات التكنولوجيا المالية والتأمين والصرافة والتمويل في المنطقة.

ويهدف المعرض إلى استقطاب الكفاءات الإماراتية الشابة وتعزيز توطين القطاع المالي والمصرفي، عبر توفير مئات الفرص الوظيفية وبرامج التدريب والتطوير المهني ضمن برنامج إثراء، والذي يسعى إلى توفير 1900 وظيفة سنوياً للمواطنين والمواطنات، كما يشمل الحدث سلسلة من ورش العمل المتخصصة، وجناحاً للإرشاد المهني لدعم الباحثين عن عمل وتمكينهم من اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل المالي.

وقال معالي الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، إن تأهيل الكفاءات الوطنية بمهارات المستقبل يشكل ركيزة أساسية لدعم مسيرة التحول الاقتصادي في دولة الإمارات، وتجسد المشاركة في المعرض الالتزام الراسخ بالتعليم التطبيقي، ودوره المحوري في ربط الطلبة بمسارات مهنية نوعية في قطاعات واعدة مثل التمويل، والتكنولوجيا المالية، والابتكار الرقمي، فمن خلال مواءمة برامج الكليات الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل، يتم تمكين الخريجين من أداء أدوار فاعلة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

مرحلة محورية

من جانبه أكد سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، نائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي أن هذه النسخة من المعرض تأتي في مرحلة محورية تشهد فيها دولة الإمارات تحولاً متسارعاً نحو الاقتصاد الرقمي، ما يعزز من أهمية تمكين الكوادر الوطنية بمهارات المستقبل، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

تمكين الكفاءات

وقال عبدالله بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: إن النسخة التاسعة من المعرض تجسد التزام المجلس الراسخ بتمكين الكفاءات الإماراتية الشابة من الانخراط في مسارات مهنية نوعية داخل القطاع المالي والمصرفي، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.

وأضاف: إن المعرض يمثل منصة استراتيجية لربط المواهب الوطنية بالفرص الوظيفية والتدريبية التي توفرها المؤسسات الرائدة، وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، دعماً لمستهدفات التوطين النوعي في القطاعات الاستراتيجية، كما يتيح فرصة للتواصل المباشر بين أصحاب العمل والشباب الإماراتي الطموح.

ويستهدف المعرض الخريجين الإماراتيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو درجة البكالوريوس في تخصصات البنوك والتأمين والمالية وتكنولوجيا المعلومات والمجالات الأخرى ذات الصلة.

ويأتي تنظيم معرض «إثراء» في نسخته التاسعة في إطار جهود المصرف المركزي لتعزيز توطين القطاع المالي، وتوفير بيئة عمل محفزة تدعم إنتاجية وتنافسية الكوادر الوطنية، تماشياً مع رؤية الإمارات 2071.