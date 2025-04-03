القطاع الخاص الأمريكي يضيف وظائف فاقت التوقعات

أضاف القطاع الخاص في الولايات المتحدة وظائف أكثر من المتوقع خلال مارس، ما خفف من المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل والاقتصاد بسبب سياسات الرئيس دونالد ترامب الجمركية.

وحسب تقرير «إيه دي بي» الشهري، أضاف القطاع الخاص الأمريكي 155 ألف وظيفة في مارس، وهي أعلى من 120 ألف وظيفة متوقعة، ويُقارن ذلك مع قراءة فبراير المعدلة بالرفع إلى 84 ألفاً.

وذلك مع إضافة القطاعات الرائدة للوظائف، منها الخدمات المهنية والتجارية التي أضافت 57 ألف وظيفة، والأنشطة المالية 38 ألفاً، والتصنيع 21 ألفاً، في حين فقدت قطاعات التجارة والنقل والمرافق 6 آلاف وظيفة.

في حين تباطأت وتيرة ارتفاع الأجور إلى 4.6 % على أساس سنوي في مارس، أقل من قراءة فبراير البالغة 4.7 %.

من جهة أخرى، انخفضت طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 28 مارس، بضغط من استقرار أسعار الفائدة، مع تراجع طلبات إعادة التمويل للقروض القديمة.

وبحسب جمعية مصرفيي الرهن العقاري، تراجع حجم طلبات الرهون بنسبة 1.6 % على أساس معدل موسمياً، مع انخفاض متوسط ​​سعر الفائدة التعاقدي للقروض العقارية ذات الفائدة الثابتة لمدة 30 عاماً بنسبة طفيفة إلى 6.7 %، من 6.71 % في السابق.

وانخفضت طلبات إعادة تمويل القروض العقارية بنسبة 6 % خلال الأسبوع الماضي، وتعد أعلى بنسبة 57 % مقارنة بالأسبوع نفسه من 2024.

وزادت الطلبات الفعلية للحصول على قروض شراء المنازل بنسبة 2 % على أساس أسبوعي، بالرغم من ارتفاعها على أساس سنوي 9 %.