دراسة لـ«زيورخ»: 75 % من موظفي الإمارات يتوقعون الحصول على مكافآت في 2025

كشف استطلاع حديث أجرته «يوغوف» بتكليف من شركة زيورخ العالمية للحياة في الشرق الأوسط، أن 3 من بين كل 4 من موظفي الإمارات (75%) يتوقعون الحصول على مكافآت مالية في عام 2025.

لطالما أثرت المكافآت السنوية على القرارات المالية، إلا أن الادخار أصبح اليوم أولوية للعديد من موظفي دولة الإمارات مقارنة بالإنفاق على المستلزمات غير الضرورية.

وأظهر الاستطلاع أن غالبية المشاركين (68%) يخططون لادخار جزء أو معظم مكافآتهم. كما برزت الأجيال الشابة كمُدخرين منضبطين، حيث يعتزم 31% من جيل زد (18 - 24 عاماً) ادخار مكافآتهم بالكامل، وهو أعلى معدل بين جميع الفئات العمرية.

في المقابل، يخطط 52% من الأفراد الذين تزيد أعمارهم على 45 عاماً لادخار معظم مكافآتهم مع تخصيص جزء منها للإنفاق.

وفي حين يخطط 60% لإنفاق جزء من مكافآتهم على السفر والترفيه، فإن نسبة ملحوظة تبلغ 27% تضع أولوية لتطوير المهارات، بما في ذلك التدريب على الذكاء الاصطناعي، مما يعكس نهجاً أكثر توازناً بين اختيارات نمط الحياة قصيرة الأجل والاستقرار المالي طويل الأجل.

وعلى الرغم من التوجه المتزايد نحو الادخار. فقد سعى 55% للحصول على استشارات مالية، مقارنة بـ39% في عام 2024، إلا أن العديد منهم عبروا عن ندمهم لعدم قيامهم بالادخار بشكل مبكر، مما يثبت أن الخطوات الصغيرة في وقت مبكر يمكن أن تصنع فرقاً كبيراً.

ثقة

وتبقى الثقة بمستقبل الاقتصاد الإماراتي مرتفعة، ومع ذلك، يبقى التقاعد مصدر قلق رئيسياً، إذ يقدر 77% أنهم سيحتاجون إلى مدخرات تصل إلى 10 ملايين درهم للتقاعد براحة في الإمارات، مع متوسط يتراوح بين 2 و5 ملايين درهم.

ورغم ذلك، يتوقع 65% أن تكون خطط الادخار في أماكن العمل أو مكافآت نهاية الخدمة كافية، مما يشير إلى اعتماد كبير على مزايا أصحاب العمل، ويبرز الحاجة إلى زيادة الوعي بالتخطيط التقاعدي المنظم.