«دو» تخرّج 100 إماراتي ضمن «تطوير الكوادر الوطنية»

استضافت «دو»، أمس، حفلاً حصرياً أقيم في مقر معهد (SEE) للاستدامة، بمناسبة تخرج 100 من الشباب المواطنين في برنامج «Future X»، وبرنامج تطوير الكوادر الوطنية.

ويؤكد الحدث مواصلة «دو» التزامها بدعم الكوادر الإماراتية واستمرار تنفيذ استراتيجيتها للتوطين، وإتاحة الفرص الوظيفية للشباب المواطنين.

وقدمت «دو» كافة أشكال الدعم للشباب المواطنين وعملت على تمكينهم، من خلال مواصلة الاستثمار في برامج تطوير الوظائف المتخصصة، وخطط التدريب المتقدمة، وتعزيز مسارات التعلم الاستراتيجية التي تهدف إلى إثراء الرحلة المهنية لمواطني دولة الإمارات.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»: «إن تنمية وتمكين الكوادر المهنية الوطنية والشباب الإماراتيين ليست مجرد خيار استراتيجي لنا في شركة (دو)، بل هي ركيزة أساسية لدعم رؤية دولة الإمارات لبناء قوة عمل متطورة بشكل مستدام تملك كافة المهارات الرقمية التنافسية.

ومن خلال تسريع مسيرة التوطين، فإننا نهدف إلى إيجاد مجموعة من المواهب الوطنية التي تتسم بالمرونة وتملك أدوات الابتكار، بحيث تكون مستعدة لمواجهة التحديات المفروضة على قوة العمل المستقبلية».