تخريج 18 منتسباً من أراضي دبي ضمن «برنامج إعداد القيادات العقارية»

احتفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتخريج 18 منتسباً من مديري الإدارات في الدائرة، ضمن «برنامج إعداد القيادات العقارية»، والذي نظمته الكلية مؤخراً، في خطوة تعكس التزام أراضي دبي المستمر بتطوير مهارات موظفيها، وتعزيز كفاءتهم من خلال برامج تدريبية متخصصة، تسهم في تحقيق المزيد من التميز والجودة في تقديم الخدمات للمتعاملين.

شهد حفل التخريج، الذي أقيم في مقر الدائرة، حضور سمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، رئيس دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والمهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام الدائرة، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي - كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إلى جانب عدد من القيادات من الجهتين.

ويأتي «برنامج إعداد القيادات العقارية» كونه إحدى ثمار اتفاقية الشراكة، التي وقعها الطرفان في وقت سابق لترسيخ التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات، ويهدف إلى تعزيز القدرات القيادية للمشاركين، وتزويدهم بأدوات عملية تمكنهم من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، إلى جانب التركيز على تمكينهم من فهم عميق لمفاهيم القيادة والإدارة الحديثة وتطبيقها بشكل عملي، بما يدعم قدرتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية فعالة.

وقال المهندس مروان بن غليطة: «نحن فخورون بتخريج هذه الدفعة المتميزة من موظفينا، التي تمثل استثماراً مباشراً في رأس المال البشري المواطن، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، التي تؤكد أهمية تمكين الكفاءات الوطنية وإعدادها، لتكون قادرة على قيادة المستقبل وصنع القرارات المؤثرة».

وقال الدكتور علي بن سباع المري: «يسعدنا أن نتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لتطوير القطاع العقاري، الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، من خلال بناء قيادات رائدة قادرة على مواجهة التحديات واستثمار الفرص بشكل مبتكر ومستدام، ونؤكد التزامنا بمواصلة الاستثمار بالكوادر الوطنية وتأهيل القيادات المستقبلية، لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع العقاري في الإمارة، وترسيخ مكانتها الريادية على المستوى العالمي».