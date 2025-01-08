الرجال أكثر ميلاً للتنقل بين الوظائف من أجل رواتب أكبر

أظهر الرجال ميلاً أعلى للتنقل بين الوظائف مقارنة بالسيدات (65% مقارنة مع 50%)، وعادة ما يكون الدافع السعي وراء رواتب أفضل أو التقدم المهني.

وبحسب دراسة حديثة أظهر الشباب الأصغر سناً (18-25 سنة) معدلات أعلى للانتقال إلى وظائف أخرى، مع ميل ما يزيد على 40% منهم لتغيير وظائفهم، وظهر أن الكثير منهم تولوا 3 أدوار أو أكثر سابقاً خلال مسيراتهم المهنية.

بالمقابل، يشير الموظفون البالغ عمرهم 36 سنة وما فوق إلى توليهم عادة 5 أدوار أو أكثر سابقاً، ما يعكس النمو الوظيفي.

وأمضى 81% من المشاركين في استبيان ما لا يزيد على سنتين مع شركاتهم الحالية، ما يظهر مدى التنقل الواسع بين الوظائف في المنطقة.

وفي دول التعاون فتتسبب القيود التعاقدية التي تفرضها الشركات الموظفة ببقاء الكفاءات لديها لفترات أقصر، حيث أشار 48% من المشاركين في الاستبيان إلى أنهم يعملون مع شركاتهم الحالية منذ سنة إلى سنتين.

وسلطت الدراسة التي أعدها «بيت.كوم» بالتعاون، مع «ماركلتيكس سوليوشنز» الضوء على مزايا الموظفين، والتي تبدأ من الأمور المالية، وتمر بعنصر الموازنة بين العمل والحياة الشخصية، لتصل إلى التطور المهني.

وكشفت النتائج أن 77% من المشاركين في الاستبيان يتلقون مزايا مالية، مثل العلاوات أو أجور ساعات العمل الإضافية، مع حصول الرجال على هذه المزايا المالية بنسبة أكبر فيما تستفيد السيدات من السياسات التي تدعم التوازن بين العمل والحياة الشخصية.