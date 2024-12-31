«سامسونج» تمهد الطريق لمبتكري المستقبل من الخريجين الإماراتيين

أكدت شركة سامسونج جلف للإلكترونيات التزامها بتعزيز فرص العمل للشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر إطلاق برنامجها الجديد لتوظيف الخريجين. ويرحب هذا البرنامج بـ12 خريجاً موهوباً تم اختيارهم من ضمن مجموعة تنافسية تضم أكثر من 2000 متقدم، ويمثل البرنامج المتنوع مجموعة من الجنسيات والجامعات في جميع أنحاء الدولة.

وسيكتسب المشاركون خبرة عملية في مختلف أقسام الأعمال لدى سامسونج، أهمها في الذكاء الاصطناعي وتقنيات الهواتف المحمولة والعرض وتحليل البيانات، وقال جواو فيريرا، رئيس مجموعة الموارد البشرية لدى سامسونج جلف للإلكترونيات: «نلتزم في سامسونج بالاستثمار في الكفاءات الشابة في دولة الإمارات، حيث يوفر برنامج سامسونج للخريجين منصة فريدة لصقل مهارات الشباب القيادية والتقنية والمساهمة في تحقيق المزيد من النجاحات ذات الأثر الملموس وتشكيل مستقبل سامسونج».