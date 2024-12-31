وظائف عن بُعد برواتب مجزية رغم انخفاض المعروض

يشهد سوق الوظائف عن بُعد ذات الرواتب المرتفعة زخماً متزايداً، حيث أفاد موقع Ladders، المتخصص في الوظائف التي تتجاوز رواتبها 100 ألف دولار، بأن 10.4 % من الوظائف التي تزيد رواتبها على 250 ألف دولار سنوياً تم الإعلان عنها كوظائف عن بُعد، خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بنسبة 8.8 % في الربع الثاني.

وقام محللو البيانات لدى Ladders بتحليل أكثر من نصف مليون إعلان وظيفي على منصتهم، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024 لإعداد التقرير.

ووفقاً للبحث فإن المجالات التي تشمل أكبر عدد من الوظائف عن بُعد ذات الرواتب المرتفعة هي: التسويق، الموارد البشرية، العمليات، الإدارة، المبيعات، وإدارة المشاريع.

ومع ذلك لم يحدد التقرير عناوين وظيفية محددة للوظائف عن بُعد، التي تشهد زيادة في الطلب، وتقدم رواتب عالية، وفقاً لشبكة «سي إن بي سي». في الوقت ذاته أجرى موقع FlexJobs، المتخصص في العمل عن بُعد، تحليلاً لقاعدة بياناته لتحديد الوظائف عن بُعد الأكثر طلباً من قِبل الشركات.

ومن خلال فحص الإعلانات الوظيفية خلال الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2024، أبرز FlexJobs عدة عناوين وظيفية ذات رواتب تتجاوز 100 ألف دولار شهدت زيادة في الطلب، جميعها تقع ضمن مجالات التسويق، المبيعات، وإدارة المشاريع.

جميع الوظائف المدرجة في هذه القائمة متاحة عن بُعد، سواء بدوام كامل أو جزئي، دون الحاجة إلى الوجود في المكتب، ويُشار إلى أن متوسط الرواتب استمد من موقع Payscale.

ومن اللافت للنظر أن هذه الزيادة تأتي رغم الانخفاض الكبير في الوظائف المتاحة عن بُعد بشكل عام، فعلى سبيل المثال، انخفضت نسبة الوظائف عن بُعد على منصة LinkedIn إلى 8 %، بعد أن كانت 18 % في أوائل عام 2022، وفقاً لتقرير Wall Street Journal.

ومع ذلك هناك مؤشرات تدل على أن أصحاب الرواتب المرتفعة بدأوا يستعيدون قوتهم التفاوضية، للحصول على ترتيبات عمل مرنة.