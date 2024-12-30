جمارك دبي: استقطاب 84 مواطناً لبرنامج «التدريب المهني للمفتشين»

أعلنت جمارك دبي ممثلة في قطاع الموارد البشرية عن استقطاب 84 مواطناً من خريجي الثانوية العامة الجدد لبرنامج «التدريب المهني للمفتشين الجمركيين» لتدريبهم وتأهيلهم لشغل وظيفة مفتش جمركي في الدائرة، والذي تم فتح باب الترشح له في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2024.

وأكد الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام الدائرة، أن الدائرة تعد ركيزة أساسية لتحقيق تطلعات القيادة في توطين الوظائف، حيث تحرص الدائرة من خلال أكاديمية دبي اللوجستية على تأهيل وتطوير وتوظيف الكوادر المواطنة وتمكينها بأحدث التقنيات والأدوات والمهارات المستقبلية وتحفيزها على مواصلة التعلم والتميز، لرفع تنافسيتها في سوق العمل وشغل الوظائف المختلفة في القطاعين الجمركي واللوجستي.

وقال: «تنسجم خطتنا مع توجهات القيادة الرشيدة بالاستثمار في الإنسان ورفع معدلات التوطين، ونحرص على استقطاب الكفاءات المواطنة والخريجين الجدد والطلاب لإعدادهم لتولي زمام القيادة في مختلف المجالات ذات الصلة بالعمل الجمركي، وإعداد أجيال جديدة من مواطني الدولة في التخصصات المهنية، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين».

4 دفعات

ويشتمل البرنامج على أربع دفعات تدريبية، وهو مخصص للخريجين الجدد من الثانوية العامة، ويستمر البرنامج لمدة سبعة أشهر، يتلقى فيها المشاركون تدريباً شاملاً ومتنوعاً يغطي المهارات التقنية، المهارات السلوكية، البرامج الجمركية وبرامج التفتيش والبرامج الأمنية، إلى جانب زيارات ميدانية وتدريبات عملية بهدف إكسابهم خبرات مهنية تعزز من جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل وتطبيق المعرفة المكتسبة على أرض الواقع.

ويتضمن البرنامج دورات مكثفة وورشاً متخصصة في أساليب التفتيش الحديثة مع التدريب لممارسة المهام بكفاءة عالية، لتعزيز حماية المجتمع وتحقيق الأهداف المنشودة في حماية أمن المنافذ، وانطلق تدريب الدفعة الأولى من البرنامج بتاريخ الأول من نوفمبر 2024، ويسعى البرنامج إلى تعزيز عملية تطوير المهارات المهنية منذ المراحل العمرية المبكرة، ما يحقق التفوق والتنافسية لهم في المستقبل، بالإضافة إلى بناء قدرات المفتش الجمركي على أسس علمية وتدريبية متطورة للتصدي للمخاطر الأمنية وحماية المجتمع والاقتصاد، حيث تسجل نسبة التوطين بقطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي 100 %.

مسار 33

وقال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في الدائرة: «برنامج التدريب المهني للمفتشين الجمركيين يأتي ضمن حزمة البرامج المتخصصة المندرجة تحت «مسار 33» المشروع الواحد الذي أطلقته جمارك دبي ليواكب أهداف وتطلعات أجندة دبي بتسخير كل الإمكانات وجميع البرامج والخطط التنموية لتحقيق أفضل جودة لحياة للمواطنين في الإمارة، ويهدف إلى رفع القدرة التنافسية للكوادر الإماراتية، عبر العديد من البرامج المهنية والمنح الدراسية المتنوعة، ورفع مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية، بما يلبي تطلعات دبي الريادية نحو المستقبل المشرق».