«الإمارات للألمنيوم» توظّف 110 مواطنين خلال 2026

أكدت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، توظيف نحو 110 من المواطنين الإماراتيين، من بينهم 51 امرأة خلال عام 2026، مشيرة إلى أن الشركة يعمل بها حالياً أكثر من 1200 مواطن، من بينهم أكثر من 700 موظف تقل أعمارهم عن 35 عاماً.

وتلقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكثر من 1800 طلب توظيف من الكفاءات الوطنية الشابة خلال مشاركتها في معرض «رؤية - الإمارات للوظائف» لهذا العام.

كما وجهت الإمارات العالمية للألمنيوم دعوات لأكثر من 300 مرشح لحضور مقابلات اليوم المفتوح المقبلة التي تنظمها الشركة، على أن ينضم المرشحون الذين يجتازون مراحل التوظيف بنجاح إلى فريق عمل الشركة قبل نهاية عام 2026.

وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تعد رعاية المواهب الإماراتية وتنميتها من المقومات الرئيسية لمستقبل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ولمواصلة نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية «مشروع 300 مليار».

ويسعدنا الإقبال الكبير الذي شهدناه من قبل الكفاءات الإماراتية الشابة للانضمام إلى صفوف عمل الشركة في معرض «رؤية للوظائف» هذا العام.

وتلتزم الشركة بتنمية الكوادر الوطنية وتزويدها بالمهارات والفرص التي تمكنها من بناء مسيرة مهنية ناجحة وتولي أدوار فنية وقيادية في مختلف مجالات القطاع الصناعي».