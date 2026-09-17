«دبي القابضة» تنظم يوماً مفتوحاً للتوظيف

أعلنت دبي القابضة، عن إطلاق اليوم المفتوح للتوظيف الخاص بالمواطنين على مستوى دبي القابضة ويُقام اليوم المفتوح للتوظيف بوصفه إحدى الفعاليات الرئيسة ضمن «الملتقى»، المنصة الموحدة للكفاءات الإماراتية عبر المجموعة، حيث يربط المواهب الوطنية مباشرةً بفرق التوظيف والفرص المهنية المتاحة ضمن 7 شركات في 10 قطاعات اقتصادية تابعة للمجموعة.

ويُقام اليوم المفتوح للتوظيف 23 سبتمبر الجاري بمدينة جميرا، من 10:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً، ليتيح للمشاركين استكشاف مجموعة واسعة من الوظائف في مختلف القطاعات والتخصصات، والمشاركة في مقابلات وظيفية تُجرى في موقع الفعالية.

وسيشارك في اليوم المفتوح للتوظيف جميع الشركات والعلامات التجارية التابعة لدبي القابضة، بما في ذلك «جميرا»، و«مِراس»، و«نخيل»، و«القرية العالمية»، و«دبي باركس آند ريزورتس»، و«كوكاكولا أرينا»، و«شبكة الإذاعة العربية».

وتعكس هذه المشاركة الواسعة تنوع الفرص المتاحة ضمن نخبة من أبرز الوجهات والمنصات والقطاعات الواعدة في دبي.

وقالت فاطمة حسين، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة في «دبي القابضة»: «يمثل الاستثمار في المواهب الوطنية أولوية استراتيجية لدبي القابضة، وركيزة أساسية لدعم مسيرة دبي الاقتصادية على المدى الطويل.

ويجسّد اليوم المفتوح للتوظيف التزامنا الراسخ بإتاحة فرص مهنية هادفة أمام الكفاءات الإماراتية الطموحة، وتمكينهم من استكشاف مسارات وظيفية متنوعة ضمن محفظة أعمالنا الواسعة، والمساهمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة نمو دبي».

وسيمنح اليوم المفتوح للتوظيف الخاص بالمواطنين فرصة للتعرّف إلى مجموعة واسعة من المسارات المهنية المتاحة ضمن شركات دبي القابضة، بما يشمل تخصصات إدارة وتنفيذ المشاريع، والاستراتيجية، والشؤون القانونية، والأمن السيبراني، والهندسة، وإدارة المرافق، والمبيعات، والتأجير، وعلاقات الضيوف، والتسويق، والمالية، ورأس المال البشري، وعلاقات العملاء، وإدارة المجمعات.

كما تتنوع الفرص الوظيفية المطروحة لتشمل مناصب الأخصائيين والمديرين، وصولاً إلى المديرين التنفيذيين ونواب الرئيس وفرص الانضمام إلى القيادات العليا.