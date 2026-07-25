87 % من وظائف الصناعة والطاقة تشهد نمواً في الطلب

يشهد قطاع الصناعة والطاقة تحولاً متسارعاً في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة، في ظل التطور المتواصل للتقنيات الحديثة والأنظمة الذكية، ما يعيد تشكيل احتياجات سوق العمل ويعزز أهمية إعداد كوادر تمتلك المهارات اللازمة لمواكبة مهن المستقبل.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في منشور عبر منصاتها الرسمية، إن 87 % من الوظائف الحالية في قطاع الصناعة والطاقة تشهد نمواً في الطلب، لا سيما الوظائف الهندسية المتقدمة ووظائف المبيعات، في ظل توسع المشاريع الصناعية ومشروعات الطاقة وتزايد الحاجة إلى كفاءات تمتلك مهارات تقنية ومهنية تواكب تطورات القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أن البيانات المتاحة عبر منصة «مهارات الإمارات» (UAE Skills) توضح الاتجاهات المستقبلية في القطاع، وتساعد الطلبة والباحثين عن عمل والمهنيين على التعرف إلى التحولات التي تشهدها المهن والوظائف، بما يدعم اتخاذ قرارات تعليمية ومهنية أكثر توافقاً مع احتياجات سوق العمل.

وبيّنت أن نحو 20 % من الوظائف في قطاع الصناعة والطاقة تمثل وظائف جديدة وناشئة، تعكس ظهور مهن مرتبطة بالتقنيات المتقدمة والأتمتة والذكاء الاصطناعي، ومن أبرزها مشرف عمليات الروبوتات، وفني ضمان جودة أنظمة الذكاء الاصطناعي، ومهندس التصنيع، وهي وظائف ترتبط بإدارة وتشغيل الأنظمة الذكية، ورفع كفاءة العمليات الصناعية، وتحسين جودة الإنتاج.

في المقابل، أوضحت الوزارة أن 13 % من الوظائف تشهد تراجعاً في الطلب، وتشمل الوظائف الإدارية والداعمة والمهام المكتبية الروتينية، نتيجة التوسع في استخدام الحلول الرقمية والأنظمة المؤتمتة التي أصبحت تؤدي العديد من المهام التقليدية بكفاءة أعلى.

وأكدت أن هذه المؤشرات تعكس التحول الذي يشهده سوق العمل نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، حيث أصبحت المهارات الرقمية وتحليل البيانات والقدرة على التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي من المتطلبات الأساسية في العديد من الوظائف الحالية والمستقبلية.